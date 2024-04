April 11, 2024 / 10:01 PM IST

IPL 2024 : ఐపీఎల్ చ‌రిత్ర‌లో ఆస్ట్రేలియా స్టార్ ఆల్‌రౌండ‌ర్ గ్లెన్ మ్యాక్స్‌వెల్(Glenn Maxwell) చెత్త ఆట కొనసాగుతోంది. ఈ మెగా టోర్నీలో వ‌రుస‌గా విఫ‌ల‌మ‌వుతున్న అత‌డు మ‌రోసారి నిరాశ‌ప‌రిచాడు. ముంబై ఇండియ‌న్స్(Mumbai Indians) స్పిన్న‌ర్ శ్రేయాస్ గోపాల్(Shreyas Gopal) బౌలింగ్‌లో డ‌కౌట్ అయ్యాడు. దాంతో, అత్య‌ధిక సార్లు సున్నాకే వెనుదిరిగిన మూడో ఆట‌గాడిగా మ్యాక్సీ రికార్డు కొట్టాడు.

మ్యాక్స్‌వెల్ కంటే ముందు ముంబై ఇండియ‌న్స్ మాజీ సార‌థి రోహిత్ శ‌ర్మ‌, ఆర్సీబీ వికెట్ కీప‌ర్ దినేశ్ కార్తిక్‌లు 17 సార్లు డ‌కౌట‌య్యారు. ర‌షీద్ ఖాన్, పీయూష్ చావ్లా, సునీల్ న‌రైన్, మ‌న్‌దీప్ సింగ్‌లు 15 సార్లు డ‌కౌట్ అయ్యారు. మ‌నీశ్ పాండే, అంబ‌టి రాయుడులు 14 సార్లు ఖాతా తెర‌వ‌కుండానే పెవిలియ‌న్ చేరారు. అయితే.. 17వ సీజ‌న్‌లో మ్యాక్సీ ఆట చూస్తుంటే హిట్‌మ్యాన్, కార్తిక్‌ల రికార్డు బ్రేక్ చేసేలా ఉన్నాడు.

LBW!

Shreyas Gopal with the wicket of Glenn Maxwell, who departs for a duck.

This is Shreyas Gopal’s 50th wicket in #TATAIPL.

Live – https://t.co/7yWt2ui23H #TATAIPL #IPL2024 #MIvRCB pic.twitter.com/3ElL7aY32K

