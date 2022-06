June 3, 2022 / 02:54 PM IST

క్రికెట్ లో ఒక జట్టు తరఫున ఆడే 11 మంది ఆటగాళ్లను ఎంపిక చేయాలంటే కత్తి మీద సాముతో కూడుకున్న వ్యవహారం. బౌలర్లు, బ్యాటర్లు, ఆల్ రౌండర్లు.. ఇలా సవాలక్ష సమీకరణాలాను పరిగణనలోకి తీసుకుని తుది జట్టును ఎంపిక చేసేసరికి సెలెక్టర్లకు తల ప్రాణం తోకకు వస్తుంది. అయితే ఇదంతా పాత కాలం ముచ్చట. ఇప్పుడు సామాజిక మాధ్యమాల విస్తృతి పెరిగిన తర్వాత ఏదైనా ఆన్ లైన్ లో అంతా నిమిషాల వ్యవధిలోనే జరిగిపోతున్నది. అందుకు క్రికెటర్ల రిక్రూట్మెంట్ కూడా మినహాయింపేమీ కాదు. తాజాగా ఇంగ్లాండ్ కు చెందిన ఓ క్రికెట్ క్లబ్ కూడా క్రికెటర్ల నియామకం కోసం ఆన్ లైన్ గడప తొక్కింది.

నెటిజన్లకు సుపరిచితమైన Tinder App ద్వారా Surrey కు చెందిన Englefield Green Cricket Club ఆటగాళ్ల నియామకం చేపట్టింది. టిండర్ లో జార్జ్ 36 అనే మహిళ పేరు మీద ఉన్న ప్రొఫైల్ లో ‘ఇంగ్లిఫీల్డ్ జట్టు కోసం ఆడటానికి ఆటగాళ్లు కావాలి..’ అని ప్రకటన ఇచ్చారు.

టిండర్ లో ప్రకటన ఇచ్చిన ఇంగ్లిఫీల్డ్ క్లబ్.. ఈ మేరకు ఆటగాళ్లు వాళ్ల ప్రొఫైల్స్ పంపేలా ఈ-మెయిల్ ఐడీ, ట్విటర్, ఇన్స్టా ప్రొఫైల్స్ ను కూడా జత చేసింది. ఏదేమైనా క్రికెటర్ల సెలెక్షన్స్ కోసం సెలెక్టర్లు నానా తంటాలు పడుతున్న ఈ రోజుల్లో ఈ తరహా నియామకాలు జరగడం వినూత్నమే కదా..

Incredible recruitment tactic from Englefield CC, listing themselves as a 36-year-old woman on Tinder in an effort to attract new players. @EGCC1, via @DanTHFC1 pic.twitter.com/NujgP2eMUC

— That’s so Village (@ThatsSoVillage) May 30, 2022