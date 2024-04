April 22, 2024 / 05:25 PM IST

Tammy Beaumont : ఇంగ్లండ్ మ‌హిళా క్రికెట‌ర్ ట‌మ్మీ బ్యూమంట్(Tammy Beaumont ) పెండ్లి చేసుకుంది. డ‌బుల్ సెంచ‌రీతో చ‌రిత్ర సృష్టించిన‌ ట‌మ్మీ సోమ‌వారం మూడు ముళ్ల బంధంలోకి అడుగుపెట్టింది. ప్రియుడు క‌ల్ల‌మ్ డావే(Cullam Davey)ను మ‌నువాడింది. కుటుంబ‌స‌భ్యులు, బంధుమిత్రుల స‌మ‌క్షంలో బ్యూమంట్, డావేలు ఒక్క‌ట‌య్యారు.

వీళ్ల పెండ్లికి ఇంగ్లండ్ స్టార్లు డాని వ్యాట్(Dani fWyatt), కేట్ క్రాస్, అలెక్స్ హ‌ర్ట్లే, సారాహ్ గ్లెన్ త‌దిత‌రులు హాజ‌ర‌య్యారు. బ్యూమంట్ త‌మ‌ క‌ల్యాణ వేడుక‌ ఫొటోలను ఎక్స్ ఖాతాలో పెట్టింది. ‘నా సోల్‌మేట్‌ను నిన్న పెండ్లి చేసుకున్నా. మా వివాహం జ‌రిగేందుకు స‌హ‌క‌రించిన ప్ర‌తి ఒక్క‌రికి ధ‌న్య‌వాదాలు. మీ అంద‌రికీ కృత‌జ్ఞ‌త‌లు’ అని బ్యూమంట్ రాసుకొచ్చింది. ప్ర‌స్తుతం బ్యూమంట్, క‌ల్ల‌మ్ పెండ్లి ఫొటోలు ఆన్‌లైన్‌లో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

Beautiful day yesterday marrying my soulmate!

A massive thank you to everyone who made it happen, it really did take a village! Also to all of those who came, sent messages or well wishes, thank you! We haven’t got through them all yet but it means a lot! #BeauDaveyWedding pic.twitter.com/Mn7Hkv7okT

— Tammy Beaumont (@Tammy_Beaumont) April 22, 2024