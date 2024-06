June 11, 2024 / 04:14 PM IST

Danii Wyatt : పెండ్లి అంటే నూరేళ్ల పంట‌. మ‌న‌సులు క‌లవాలేగానీ ఆ దాంప‌త్యంలో సంతోషాల హ‌రివిల్లే అవుతుంది. అయితే.. ఈ మ‌ధ్య స్వ‌లింగ సంపర్కులు పెండ్లితో ఒక్క‌ట‌వుతూ.. ప్రేమ హ‌ద్దుల్ని చెరిపేస్తున్నారు. క్రికెట్ సెల‌బ్రిటీలు సైతం అందుకు మిన‌హాయింపు కాదు. తాజాగా ఇంగ్లండ్ స్టార్ క్రికెట‌ర్ డానీ వ్యాట్(Danii Wyatt) త‌న ప్రేయ‌సిని పెండ్లి చేసుకుంది. త‌న మ‌న‌సుదోచిన‌ జార్జి హొడ్గే()తో ఆమె వివాహబంధంలోకి అడుగుపెట్టింది. కుటుంబ స‌భ్యులు, స‌న్నిహితుల స‌మ‌క్షంలో జూన్ 10 సోమ‌వారం సంద‌డిగా సాగిన పెండ్లి తంతులో వ్యాట్, హొడ్గేలు ఉంగ‌రాలు మార్చుకున్నారు.

త‌మ వివాహ వేడుక సంద‌ర్భంగా ఇద్ద‌రూ తెల్ల‌ని గౌనులో మెరిసిపోయారు. అనంత‌రం పూలగుత్తి ప‌ట్టుకొని వ్యాట్, హొడ్గేలు ఫొటోలకు పోజిచ్చారు. ‘మా బంధాన్ని అంద‌రికీ తెలియ‌జేశాం’ అని వ్యాట్ సోష‌ల్ మీడియా పోస్ట్ ద్వారా త‌మ ఫొటోల‌ను అభిమానుల‌తో పంచుకుంది. ఆ ఫొటోలు చూసిన ఇంగ్లండ్ క్రికెట‌ర్లు, వ్యాట్ స్నేహితురాళ్లు కొత్త జంట‌కు అభినంద‌న‌లు తెలుపుతున్నారు.

Making it official! 🤍 Roll on Pt.2 in 🇫🇷 💍 💒 pic.twitter.com/rmsHlCukQF

— Danielle Wyatt (@Danni_Wyatt) June 10, 2024