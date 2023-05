May 11, 2023 / 05:13 PM IST

చెన్నై: చెన్నై సూప‌ర్ కింగ్స్ కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోనీ(MS Dhoni).. మోకాలి స‌మ‌స్య‌తో బాధ‌ప‌డుతున్నాడు. మాజీ క్రికెట‌ర్ ఇర్ఫాన్ ప‌ఠాన్ షేర్ చేసిన ఫోటోలో ఆ విష‌యం స్ప‌ష్ట‌మైంది. ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్‌తో మ్యాచ్ ముగిసిన త‌ర్వాత డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌లో ధోనీని ఇర్ఫాన్ క‌లిశాడు. ఆ భేటీకి చెందిన ఫోటోల‌ను ఇర్ఫాన్ త‌న సోష‌ల్ మీడియా అకౌంట్‌లో పోస్టు చేశాడు. ఆ ఫోటో దిగిన స‌మ‌యంలో ధోనీ ఎడ‌మ మోకాలి చిప్ప వ‌ద్ద నీ స్ట్రాప్ ధ‌రించి ఉన్నాడు.

Jaha se chorte hai wahi se fir se shuru hoti hai Hamari dosti. Never been a time where we met and didn’t remember our good old days. Some funny memories comes back to the life every time we meet. @msdhoni @ChennaiIPL #leader #friend pic.twitter.com/R2XkrLUrEq

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) May 11, 2023