IPL 2023 : ఐపీఎల్ 16వ సీజ‌న్‌లో మ‌రో ఉత్కంఠ పోరు. ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్లో ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్‌ విజ‌యం న‌మోదు చేసింది. స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్ ను 7 ప‌రుగుల‌ తేడాతో ఓడించింది. మ‌నీశ్ పాండే(34), అక్ష‌ర్ ప‌టేల్(34) రాణించ‌డంతో ఢిల్లీ 144 ప‌రుగులు చేసింది. స్వ‌ల్ప ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో ఆది నుంచి హైద‌రాబాద్ త‌డ‌బ‌డింది. ఓపెన‌ర్ మ‌యాంక్ అగ‌ర్వాల్(49) ఆడినా మిగ‌తా బ్యాట‌ర్లు చేతులెత్తేయ‌డంతో ఓట‌మి త‌ప్ప‌లేదు.

టార్గెట్ పెద్ద‌ది కాదు. అయినా.. హైద‌రాబాద్ ఓపెన‌ర్లు ఆచితూడి ఆడారు. ప‌వ‌ర్ ప్లే త‌ర్వాత హైద‌రాబాద్ తొలి వికెట్ ప‌డింది. అన్రిచ్ నార్జ్ బౌలింగ్‌లో హ్యారీ బ్రూక్(7) స్వీప్ షాట్‌కు ప్ర‌య‌త్నించి బౌల్డ‌య్యాడు. ఆ త‌ర్వాత ఓపెన‌ర్ మ‌యాంక్ అగ‌ర్వాల్(49), ఇంపాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ రాహుల్ త్రిపాఠి(15) స్కోర్ వేగం పెంచారు. ధాటిగా ఆడే క్ర‌మంలో మ‌యాంక్ ఔట‌య్యాడు. అక్క‌డితో వికెట్ల ప‌త‌నం మొద‌లైంది. రాణించాడు. ఇంపాక్ట్ ప్లేయ‌ర్ రాహుల్ త్రిపాఠి(15)ని ఇషాంత్ శర్మ పెవిలియ‌న్ పంపాడు. అభిషేక్ శ‌ర్మ‌(5)ను కుల్దీప్ ఔట్ చేశాడు. ఎయిడెన్ మ‌ర్‌క్రం(3)ను అక్ష‌ర్ బౌల్డ్ చేశాడు.హెన్రిచ్ క్లాసెన్(31), సుంద‌ర్(24) ఆరో వికెట్‌కు 41 ర‌న్స్ కొట్టారు. ఢిల్లీ బౌల‌ర్లలో అక్ష‌ర్ ప‌టేల్, అన్రిచ్ నార్జ్ రెండు వికెట్లు తీశారు. కుల్దీప్, అక్ష‌ర్ ఒక్కో వికెట్ ద‌క్కింది.

