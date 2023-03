March 21, 2023 / 11:01 PM IST

DC vs UPW : మ‌హిళ‌ల ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌(WPL)లో ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్(Delhi Capitals) ఫైన‌ల్ చేరింది. ఆఖ‌రి లీగ్ మ్యాచ్‌లో యూపీ వారియ‌ర్స్‌(UP Warriorz)పై 5 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. దాంతో, ముంబై ఇండియ‌న్స్‌ను వెన‌క్కి నెట్టి అగ్ర‌స్థానం సొంతం చేసుకుంది. మెరుగైన ర‌న్‌రేటు ఉండ‌డంతో నేరుగా ఫైనల్‌కు దూసుకెళ్లింది. దాంతో, ఫైన‌ల్లో అడుగుపెట్టిన మొద‌టి జ‌ట్టుగా నిలిచింది.

డ‌బ్ల్యూపీఎల్‌లో ఆది నుంచి ఆద‌ర‌గొడుతున్న‌ ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ ఆఖ‌రి లీగ్ మ్యాచ్‌లోనే దుమ్మురేపింది. మొద‌ట యూపీ వారియ‌ర్స్‌ను 138 ప‌రుగుల‌కే క‌ట్ట‌డిం చేసింది. అలిసే క్యాప్సే మూడు వికెట్లు తీసీ యూపీని దెబ్బ కొట్టింది. త‌హ్లియా మెక్‌గ్రాత్ (58)అర్ధ సెంచ‌రీతో చెల‌రేగ‌డంతో యూపీ పోరాడ‌గలిగే స్కోర్ చేసింది. మ‌రినే కాప్(34 నాటౌట్), అలిసే క్యాప్సే(34) ధాటిగా ఆడ‌డంతో రెండు ఓవ‌ర్లు మిగిలి ఉండ‌గానే ఢిల్లీ విజ‌యం సాధించింది. బంతితో, బ్యాటుతో చెల‌రేగిన అలిసే క్యాప్సేకు ‘ప్లేయ‌ర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు’ ల‌భించింది. యూపీ బౌల‌ర్ల‌లో ష‌బ్నం ఇస్మాయిల్ రెండు, సోఫీ ఎకిల్‌స్టోన్, సొప్ప‌దండి య‌ష‌శ్రీ త‌లా ఒక వికెట్ తీశారు.

ల‌క్ష్యం చిన్న‌దే కావ‌డంతో.. ఢిల్లీ ఓపెన‌ర్లు మేగ్ లానింగ్ (39), ష‌ఫాలీ వ‌ర్మ(21) య‌థేచ్ఛ‌గా ఆడారు. ఇద్ద‌రూ పోటాపోటాగా బౌండ‌రీలు కొడుతూ స్కోర్‌బోర్డును ప‌రుగులు పెట్టించారు. ష‌బ్నం వేసిన తొలి ఓవ‌ర్‌లో లానింగ్ ఆఫ్ సైడ్, మిడాన్‌, మిడ్ వికెట్ దిశ‌గా క‌వ‌ర్ డ్రైవ్‌, క‌వ‌ర్స్‌లో షాట్ల‌తో చెల‌రేగింది. మూడు ఫోర్లు, ఒక సిక్స్ కొట్టడంతో ఏకంగా 20 ర‌న్స్ వ‌చ్చాయి. ష‌ఫాలీ, ఆమె ఓవ‌ర్‌కు ప‌ది ర‌న్స్ చొప్పున సాధించారు. అయితే.. 56 ర‌న్స్ వ‌ద్ద ష‌ఫాలీ ఔట‌య్యింది. ష‌బ్నం ఇస్మాయిల్ 7వ ఓవ‌ర్‌లో లానింగ్, జెమీమాను పెవిలియ‌న్ పంపింది. 70 ర‌న్స్‌కే మూడు కీల‌క వికెట్లు కోల్పోయిన ఢిల్లీనిమ‌రినే కాప్(34), అలిసే క్యాప్సే(34) ఆదుకున్నారు. నాలుగో వికెట్‌కు 60 ర‌న్స్ జోడించారు. అయితే.. 130 ర‌న్స్ వ‌ద్ద అలిసే ఔట‌య్యింది. అప్ప‌టికీ ఆ జ‌ట్టు విజ‌యానికి 9 ర‌న్స్ కావాలంతే. మ‌రినే చివ‌రి దాకా నిల‌బ‌డి జ‌ట్టును గెలిపించింది.

మొద‌ట బ్యాటింగ్ చేసిన యూపీ వారియ‌ర్స్ ఢిల్లీ బౌల‌ర్ల ధాటికి స్వ‌ల్ప స్కోర్‌కే ప‌రిమిత‌మైంది. 6 వికెట్ల న‌ష్టానికి యూపీ 138 ప‌రుగులు చేసింది. యూపీ బ్యాట‌ర్ల‌లో త‌హ్లియా మెక్‌గ్రాత్(58) అర్ధ శ‌త‌కంతో రాణించింది. అలిసా హీలీ (36), శ్వేతా షెరావ‌త్(19) ప‌ర్వాలేద‌నిపించారు. కిర‌ణ్ న‌వ‌గిరే (2), సిమ్రాన్ షేక్ (11) విఫ‌లం అయ్యారు. అలిసే క్యాప్సే వేసిన 18వ ఓవ‌ర్‌లో సోఫీ ఎకిల్‌స్టోన్‌(0), దీప్తి శ‌ర్మ(2) స్టంపౌట్ అయ్యారు. దాంతో, 105 ప‌రుగుల‌కే ఆ జ‌ట్టు ఆరు వికెట్లు కోల్పోయింది. అయితే.. క్యాప్సే వేసిన 20వ ఓవ‌ర్‌లో మెక్‌గ్రాత్ దంచి కొట్టింది. సిక్స్ కొట్టి 30 బంతుల్లోనే అర్ధ శ‌త‌కం సాధించింది. ఆ ఓవ‌ర్‌లో 19 ర‌న్స్ వ‌చ్చాయి. ఢిల్లీ బౌల‌ర్ల‌లో అలిసే క్యాప్సే మూడు, రాధా యాద‌వ్ రెండు వికెట్లు తీశారు. జెస్ జొనాసెన్‌కు ఒక వికెట్ ద‌క్కింది.

𝐈𝐧𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥!@DelhiCapitals win their final league stage game by 5️⃣ wickets & 13 balls to spare to mark their entry to the #TATAWPL FINAL 🙌🏻🙌🏻

Scorecard ▶️ https://t.co/r4rFmhENd7#TATAWPL | #UPWvDC pic.twitter.com/4BwnCeSnbO

— Women’s Premier League (WPL) (@wplt20) March 21, 2023