July 8, 2023 / 08:54 PM IST

Rishabh Pant : భార‌త వికెట్ కీప‌ర్ రిష‌భ్ పంత్(Rishabh Pant) ఆరోగ్యంపై తాజా అప్‌డేట్ వ‌చ్చింది. మోకాలి స‌ర్జ‌రీ(Knee Surgery) నుంచి వేగంగా కోలుకుంటున్నాడని, అయితే.. పంత్ మైదానంలోకి దిగి బ్యాట్ పట్టేందుకు మ‌రింత స‌మ‌యం పట్ట‌నుందని ఢిల్లీ, డిస్ట్రిక్ట్ క్రికెట్ అసోసియేష‌న్‌(DDCA) అధ్య‌క్షుడు శ్యామ్ శ‌ర్మ(Shyam Sharma) అన్నాడు.

ఈమ‌ధ్యే బెంగ‌ళూరులోని నేష‌న‌ల్ క్రికెట్ అకాడ‌మీ(National Cricket Academy)కి వెళ్లిన శ‌ర్మ అక్క‌డ పంత్‌ను క‌లిశాడు. రిహ‌బిలిటేష‌న్‌(Rehabilitation)లో ఉన్నఈ వికెట్ కీప‌ర్ మ‌న‌ప‌టికంటే మెరుగ్గా ఉండ‌డం గ‌మ‌నించాడు. ‘పంత్ త్వ‌ర‌గా కోలుకుంటున్నాడు. అత‌ను ఎప్పుడు బ్యాట్ ప‌డ‌తాడు? అనే ఆస‌క్తి అందరిలో ఉంది. కానీ, వ‌న్డే వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్(ODI WC 2023) త‌ర్వాత అత‌ను పూర్తిగా మెరుగ‌వుతాడు. అప్పటి వ‌ర‌కు పంత్ పూర్తిగా ఫిట్‌నెస్ సాధిస్తాడు’ అని శ‌ర్మ అన్నాడు. అంతేకాదు పంత్ త్వర‌గా మైదానంలో అడుగుపెట్టాల‌ని తాను కోరుకుంటున్నాన‌ని తెలిపాడు.

Not bad yaar Rishabh ❤️❤️😂. Simple things can be difficult sometimes 😇 pic.twitter.com/XcF9rZXurG

— Rishabh Pant (@RishabhPant17) June 14, 2023