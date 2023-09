September 27, 2023 / 02:39 PM IST

రాజ్‌కోట్‌: రాజ్‌కోట్‌లో జ‌రుగుతున్న మూడ‌వ వ‌న్డేలో డేవిడ్ వార్న‌ర్(David Warner) ఔట‌య్యాడు. బౌల‌ర్ ప్ర‌సిద్ధి కృష్ణ బౌలింగ్‌లో అత‌ను క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. వార్న‌ర్ 32 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచ‌రీ న‌మోదు చేశాడు. 56 ప‌రుగుల వ్య‌క్తిగ‌త స్కోరు వ‌ద్ద అత‌ను ఔట‌య్యాడు. వ‌న్డేల్లో వార్న‌ర్‌కు ఇది 31వ హాఫ్ సెంచ‌రీ. తొలుత టాస్ గెలిచిన ఆస్ట్రేలియా దూకుడుగా బ్యాటింగ్ చేస్తోంది. తొలి వికెట్‌కు వార్న‌ర్‌, మార్ష్ 78 ర‌న్స్ జోడించారు. ప్ర‌స్తుతం 15 ఓవ‌ర్ల‌లో వికెట్ న‌ష్టానికి 115 ర‌న్స్ చేసింది ఆస్ట్రేలియా.

Prasidh Krishna with the opening breakthrough 💪

He gets the big wicket of David Warner, who is caught behind for 56!

Follow the Match ▶️ https://t.co/H0AW9UXI5Y#TeamIndia | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/rbZghWfTkt

— BCCI (@BCCI) September 27, 2023