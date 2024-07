July 2, 2024 / 09:57 PM IST

David Miller : పొట్టి ప్ర‌పంచ క‌ప్ ఫైన‌ల్లో ఓట‌మి ద‌క్షిణాఫ్రికా ఆట‌గాళ్లను ఇంకా వెంటాడుతూనే ఉంది. ఓ ద‌శ‌లో గెలుపు వాకిట నిలిచిన స‌ఫారీలు ఒత్తిడికి లోన‌య్యి ట్రోఫీ క‌ల‌కు అడుగు దూరంలో ఆగిపోయారు. దాంతో, గుండెప‌గిలినంత పనైందంటూ క‌న్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. ఈ స‌మ‌యంలోనే ఆ జ‌ట్టు హిట్ట‌ర్ డేవిడ్ మిల్ల‌ర్(David Miller) టీ20ల‌కు వీడ్కోలు ప‌లికేశాడ‌నే వార్త‌లు మీడియాలో వైర‌ల్ అయ్యాయి. దాంతో, అలెర్ట్ అయిన మిల్ల‌ర్ త‌న రిటైర్మెంట్ గాసిప్స్‌పై క్లారిటీ ఇచ్చాడు.

‘మీడియా క‌థ‌నాల్లో వ‌స్తున్న‌ట్టుగా నేను అంత‌ర్జాతీయ‌ టీ20ల‌కు వీడ్కోలు ప‌లుక‌లేదు. ప్రొటిస్ జ‌ట్టు త‌ర‌ఫున ఆడేందుకు అందుబాటులోనే ఉన్నాను. నా అత్యుత్త‌మ ఆట ఇంకా రావాల్సి ఉంది’ అని మిల్ల‌ర్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వేదిక‌గా రాసుకొచ్చాడు. ఆ పోస్ట్‌తో త‌న‌పై వ‌స్తున్న త‌ప్పుడు వార్త‌ల‌కు ఈ చిచ్చ‌ర‌పిడుగు చెక్ పెట్టేశాడు. భార‌త జ‌ట్టు చేతిలో ఓడిన త‌ర్వాత ఈ ప‌రాజ‌యాన్ని మ‌ర్చిపోలేకపోతున్నా. ఇది చాలా క‌ష్ట‌మైన విష‌య‌మ‌ని మిల్ల‌ర్ వ్యాఖ్యానించాడు.

తొమ్మిదో సీజ‌న్‌లో మ‌ర్క్‌ర‌మ్ సార‌థ్యంలోని ద‌క్షిణాఫ్రికా అద‌ర‌గొట్టింది. ‘చోక‌ర్స్’ ముద్ర‌ను బ‌ద్ధ‌లు కొడుతూ సెమీస్‌కు దూసుకెళ్లి చ‌రిత్ర సృష్టిచింది. అయ‌తే.. తొలి ఐసీసీ ట్రోఫీ కొట్టేస్తుంద‌నుకుంటే మ‌ళ్లీ ఒత్తిడితో కుదేలైంది. కింగ్స్‌ట‌న్ ఓవ‌ల్‌లో జూన్ 29న‌ భార‌త బౌల‌ర్ల ధాటికి ద‌క్షిణాఫ్రికా 7 ప‌రుగుల తేడాతో ఓడింది.

