September 1, 2022 / 04:16 PM IST

ఈ ఏడాది అక్టోబర్ నుంచి స్వదేశంలో జరుగబోయే టీ20 ప్రపంచకప్ కోసం ఆస్ట్రేలియా 15 మందితో కూడిన జట్టును ప్రకటించింది. ఈ ప్రపంచకప్‌లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్‌గా బరిలోకి దిగుతున్న ఆసీస్.. ఆ మేరకు జట్టును సిద్ధం చేసింది. బ్యాటర్లు, బౌలర్లు, హిట్టర్లు, ఆల్‌రౌండర్లతో కూడిన జట్టుకు ఆరోన్ ఫించ్ నాయకుడిగా కొనసాగనున్నాడు. టీ20 ప్రపంచకప్‌కు ముందు ఇండియాతో ఆడబోయే మూడు మ్యాచుల టీ20 సిరీస్‌కూ జట్టును ప్రకటించింది క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా.

టీ20 వరల్డ్ కప్ కోసం ప్రకటించిన జట్టులో రెగ్యులర్ ఆసీస్ టీమ్‌తో పాటుగా కొత్తగా టిమ్ డేవిడ్‌ను చేర్చారు. ఐపీఎల్‌లో ముంబై ఇండియన్స్ తరఫున ఆడిన ఈ కుర్రాడు వాస్తవానికి సింగపూర్ వాసి. కానీ అతడి తల్లిదండ్రులు మాత్రం ఆస్ట్రేలియాకు చెందినవారు. పలు మ్యాచ్‌లలో సింగపూర్‌కు ప్రాతినిథ్యం వహించాడు. ఐసీసీ నిబంధనల మేరకు టిమ్ డేవిడ్‌ను తమలో కలిపేసుకుంది ఆస్ట్రేలియా. ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్‌లో మెరుపులు మెరిపించే డేవిడ్ ఉండటం ఆసీస్‌కు కలిసొచ్చేదే.

ఇక సెప్టెంబర్ 20-25 మధ్య ఆసీస్ జట్టు ఇండియా పర్యటనకు రానున్నది. ఇక్కడ భారత్‌తో మూడు టీ20లు ఆడుతుంది. ఈ సిరీస్‌కూ జట్టును ప్రకటించగా.. వరల్డ్ కప్‌కు ఎంపికైన జట్టులో డేవిడ్ వార్నర్ మినహాయించి మిగిలిన సభ్యులు భారత్‌కు వస్తున్నారు. వార్నర్ స్థానంలో కామరూన్ గ్రీన్ జట్టుతో కలవనున్నాడు.

టీ20 ప్రపంచకప్ కోసం ఆసీస్ జట్టు : ఆరోన్ ఫించ్ (కెప్టెన్), ఆస్టన్ అగర్, పాట్ కమిన్స్ (వైస్ కెప్టెన్), టిమ్ డేవిడ్, జోష్ హెజిల్వుడ్, జోష్ ఇంగ్లిస్, మిచెల్ మార్ష్, గ్లెన్ మ్యాక్స్‌వెల్, కేన్ రిచర్డ్సన్, స్టీవ్ స్మిత్, మిచెల్ స్టార్క్, మార్కస్ స్టోయినిస్, మాథ్యూ వేడ్, డేవిడ్ వార్నర్, ఆడమ్ జంపా

(భారత్‌కు పైన పేర్కొన్న జట్టులో వార్నర్ కాకుండా కామరూన్ గ్రీన్ జట్టుతో కలుస్తాడు)

World Cup squad assembled!

Here’s the 15 who will represent our national men’s team at the upcoming T20 World Cup and tour of India 🇦🇺 pic.twitter.com/DUgqUGWuyV

— Cricket Australia (@CricketAus) August 31, 2022