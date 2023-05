May 13, 2023 / 05:30 PM IST

IPL 2023 : ప్లే ఆఫ్స్ ఆశ‌లు స‌జీవంగా ఉండాలంటే గెల‌వ‌క త‌ప్పని మ్యాచ్‌లో స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్ భారీ స్కోర్ చేసింది. ఫామ్‌లో ఉన్న హెన్రిచ్ క్లాసెన్(47 : 29 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌లు), అబ్దుల్ స‌మ‌ద్‌(37 నాటౌట్ : 25 బంతుల్లో 1 ఫోర్, 4 సిక్స్‌లు) రాణించ‌డంతో ల‌క్నో సూప‌ర్ జెయింట్స్ ముందు 182 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యాన్ని ఉంచింది. య‌శ్ ఠాకూర్ వేసిన ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్లో స‌మ‌ద్ సిక్స్ బాదాడు. దాంతో, 6 వికెట్ల న‌ష్టానికి 182 ప‌రుగులు చేసింది.

కీల‌క మ్యాచ్‌లో టాపార్డ‌ర్ బ్యాట‌ర్లు విఫ‌ల‌య‌మ్యారు. ఓపెనర్‌ అభిషేక్ శ‌ర్మ‌(7)ను యుధ్‌వీర్ సింగ్ ఔట్ చేశాడు. ధాటిగా ఆడుతున్న‌ రాహుల్ త్రిపాఠి(20) త‌క్కువకే వెనుదిరిగారు. అన్‌మోల్‌ప్రీత్ సింగ్(36)ను అమిత్ మిశ్రా రిట‌ర్న్ క్యాచ్‌తో పెవిలియ‌న్ పంపాడు. ఆ త‌ర్వాత కెప్టెన్ ఎయిడెన్ మ‌ర‌క్రం(28), హెన్రిచ్ క్లాసెన్(47) ఇన్నింగ్స్‌ను చ‌క్క‌బెట్టారు. అయితే.. ఒకే ఓవ‌ర్లో కృనాల్ పాండ్యా మ‌ర‌క్రం, గ‌త మ్యాచ్ హీరో గ్లెన్ ఫిలిఫ్స్(0)ల‌ను వ‌రుస బంతుల్లో ఔట్ చేశాడు. దాంతో హైద‌రాబాద్115 ప‌రుగుల‌కే సగం వికెట్లు కోల్పోయింది.

