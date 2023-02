February 7, 2023 / 07:21 PM IST

Chris Gayle : క్రికెట్‌లో.. ఫార్మాట్ ఏదైనా స‌రే విధ్యంస‌క ఓపెన‌ర్ ఎవ‌రంటే..? వెస్టిండీస్ దిగ్గ‌జ ఆట‌గాడు క్రిస్ గేల్ గుర్తుకొస్తాడు. బౌల‌ర్ ఎవ‌రైనా స‌రే తొలి బంతి నుంచే విరుచుకుప‌డే అత‌ను ఈ శ‌తాబ్ద‌పు గొప్ప ఆట‌గాళ్ల‌లో ఒక‌డు. కెరీర్ ఆసాంతం ధ‌నాధ‌న్ ఇన్సింగ్స్‌లు, క‌ళ్లు చెదిరే సిక్స‌ర్ల‌తో అభిమానుల‌ను ఫిదా చేశాడు. ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌లోనూ త‌న‌దైన స్ట్రోక్ ప్లేతో ఫ్యాన్స్‌ను అల‌రించాడు. ఈ లెజెండ‌రీ క్రికెట‌ర్ తాజాగా భార‌త మాజీ క్రికెట‌ర్ రాబిన్ ఊత‌ప్ప‌తో హోమ్ ఆఫ్ హీరోస్ ఎపిసోడ్‌లో క్రిస్‌గేల్ మాట్లాడాడు. త‌న క్రికెటింగ్ జ‌ర్నీ, ఐపీఎల్, ప్ర‌స్తుత క్రికెట‌ర్ల‌లో త‌న‌ ఫేవ‌రెట్ ఆట‌గాడి గురించి ఆస‌క్తిక‌ర విష‌యాలు పంచుకున్నాడు. అవేంటంటే..?

మీరు ఎదుర్కొన్న అత్యుత్త‌మ బౌల‌ర్ ఎవ‌రు? అనే ప్ర‌శ్న‌కు క్రిస్ గేల్ ఆస‌క్తిక‌ర స‌మాధానం చెప్పాడు. ‘అత‌నింకా పుట్ట‌లేదు. ప్ర‌తి బౌల‌ర్ గొప్ప‌వాడే. అయితే.. నేను విరుచుకుప‌డిన వాళ్ల‌లో చాలామంది ఉత్త‌మ బౌల‌ర్లతో పాటు మంచి బౌల‌ర్లు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ల‌లో ఒక‌రు బెస్ట్ అని చెప్ప‌డం చాలా క‌ష్టం. నాకు బౌలింగ్ చేసే బెస్ట్ బౌల‌ర్ కోసం ఇప్పటికీ ఎదురు చూస్తున్నా’ అని ఈ యూనివ‌ర్సల్ బాస్ బ‌దులిచ్చాడు. అంతేకాదు భార‌త జ‌ట్టు కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ త‌న ఫేవరెట్ బ్యాట‌ర్ అని, అత‌ను ఆడుతుంటే చూసేందుకు ఇష్ట‌ప‌డ‌తానని గిల్ అన్నాడు.

ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్‌లో రాయ‌ల్ ఛాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు (ఆర్సీబీ) ఫ్యాన్స్ బెస్ట్ ఫ్యాన్స్ అని గేల్ చెప్పాడు. ‘చిన్న‌స్వామి స్టేడియంలో మ్యాచ్ జ‌రుగుతుంటే అక్క‌డి అభిమానులు అర్సీబీ.. ఆర్సీబీ.. ఆర్సీబీ అని పెద్ద‌గా అరుస్తూ మ‌ద్ద‌తు తెలుపుతార‌, ఐపీఎల్‌లో వాళ్లే బెస్ట్ ఫ్యాన్స్’ అని అత‌ను తెలిపాడు. అంతేకాదు తాను సిక్స‌ర్ బాదిన బంతి ముక్కుకు త‌గిలి గాయ‌ప‌డిన యంగ్ ఫ్యాన్‌ను ఈ సంద‌ర్భంగా గేల్ గుర్తు చేసుకున్నాడు.

‘నేను సిక్స్ కొట్టిన బంతి స్టాండ్స్‌లోని ఒక అమ్మాయికి త‌గిలింది. మ్యాచ్ అనంత‌రం వెంట‌నే ఆమెను చూసేందుకు హాస్పిట‌ల్ వెళ్లాను. ముక్కు నుంచి ర‌క్తం కారుతూనే ఉంది. ఆమె దుస్తుల‌కు ర‌క్తం అంటింది. అయినా కూడా.. త‌ను నాతో.. ఎందుకు బాధ‌ప‌డుతున్నావు? దిగులు ప‌డ‌కు. మ‌రిన్ని సిక్స్‌లు కొట్టు అని చెప్పింది. నొప్పితో ఉన్నా కూడా ఆమె నాతో అలా చెప్ప‌డం న‌న్ను క‌దిలించింది. ఆ త‌ర్వాతి గేమ్ నుంచి ప్ర‌తి అభిమాని ప్లీజ్.. నా ముక్కు ప‌గ‌ల‌గొట్టు అని రాసున్న ప్ల‌కార్డులు ప్ర‌ద‌ర్శించేవాళ్లు. దాంతో నేను వాళ్ల‌ను ఆస్ప‌త్రిలో కలుస్తాన‌ని వాళ్ల ఆలోచ‌న‌’ అని గేల్ వెల్ల‌డించాడు. 2011 నుంచి 2017 వ‌ర‌కు ఈ విండీస్ మాజీ ఓపెన‌ర్ ఆర్బీబీ త‌ర‌ఫున ఆడాడు. ఈ లీగ్‌లో రికార్డు స్థాయిలో 7 శ‌త‌కాలు బాదాడు. అంతేకాదు ఐపీఎల్‌లో అత్య‌ధిక వ్య‌క్తిగ‌త స్కోర్ (175) న‌మోదు చేశాడు.

