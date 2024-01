January 16, 2024 / 10:48 AM IST

Chris Gayle : వెస్టిండీస్ మాజీ ఓపెన‌ర్ క్రిస్ గేల్‌(Chris Gayle) అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్‌లో ఓ సంచ‌ల‌నం. అతడు క్రీజులోకి వ‌చ్చాడంటే బౌల‌ర్లు వ‌ణికిపోయేవాళ్లు. దంచ‌డ‌మే డ్యూటీగా భావించే ఈ డాషింగ్ బ్యాట‌ర్ నెల‌కొల్పిన రికార్డులు కోకొల్ల‌లు. ఆట‌కు వీడ్కోలు పలికిన ఈ లెజెండ‌రీ క్రికెట‌ర్ తాజాగా వైర‌ల్ వీడియోతో మ‌రోసారి వార్త‌ల్లో నిలిచాడు. త‌మ‌దేశంలోని ఒక‌ గ్యాస్ స్టేష‌న్‌లో వాహ‌న‌దారుల‌కు ఉచితంగా గ్యాస్ కొట్టించాడు. పోర్ట్‌మోర్ గ్యాస్ స్టేష‌న్‌(Portmore Gas Station)లో గేల్ అక్క‌డికి వ‌చ్చిన బండ్ల‌కు గ్యాస్ కొట్టించి డబ్బులు త‌నే చెల్లించాడు.

అంతేకాదు వాళ్ల‌తో గేల్‌ సెల్ఫీలు కూడా దిగాడు. లెజెండ‌రీ క్రికెట‌ర్‌ త‌మ‌తో అంత క‌లివిడిగా ఉండడం చూసి వాహ‌న‌దారులు మ‌స్త్ మురిసిపోయారు. ది ట్రాపిక్స్ అనే ఎక్స్ ఖాతాలో ఈ వీడియో పెట్టారు. ఒక‌ప్పుడు బౌల‌ర్ల భ‌ర‌తం ప‌ట్టిన గేల్ పెద్ద మ‌న‌సు చాటుతున్న ఈ వీడియో నెట్టింట వైర‌ల్ అవుతోంది. ఆ వీడియో చూసిన ఫ్యాన్స్ యూనివ‌ర్సల్ బాస్ ఔదార్యానికి ఫిదా అవుతున్నారు.

Chris Gayle paying for everyone’s gas last night at a gas station in Portmore 🤯⛽️ pic.twitter.com/fFT2KSCjcS

— The Tropixs (@Tropixsofficial) January 15, 2024