May 21, 2023 / 07:49 PM IST

IPL 2023: ఐదుసార్లు చాంపియ‌న్ ముంబై ఇండియ‌న్స్ కీల‌క మ్యాచ్‌లో స‌త్తా చాటింది. సొంత గ‌డ్డ‌పై విజ‌యంతో ప్లే ఆఫ్స్ రేసులో నిలిచింది. తొలి సీజ‌న్ ఆడుతున్న విధ్వ‌సంక ఆల్‌రౌండ‌ర్ కామెరూన్ గ్రీన్ (100 నాటౌట్ : 47 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 8 సిక్స్‌లు)సెంచ‌రీతో ముంబైని గెలిపించాడు. రోహిత్ శ‌ర్మ‌(56), సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్(25 నాటౌట్‌) మెరుపులు తోడ‌వ్వ‌డంతో మూడోసారి రెండొంద‌ల ల‌క్ష్యాన్ని ఈజీగా ఛేదించింది. 8 వికెట్ల తేడాతో స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్‌ను చిత్తు చేసింది. 16 పాయింట్ల‌తో నాలుగో బెర్తుకు పోటీ ప‌డుతోంది. అయితే.. ఈరోజు రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు, గుజ‌రాత్ టైటాన్స్ మ్యాచ్ ఫ‌లితంపై ముంబై అవ‌కాశాలు ఆధార‌ప‌డి ఉన్నాయి. ఈసారి ఏమంత ఆక‌ట్టుకోని హైద‌రాబాద్ ఓట‌మితో 16వ‌ సీజ‌న్‌ను ముగించింది.

అచ్చొచ్చిన వాంఖ‌డే స్టేడియంలో ముంబై అద‌ర‌గొట్టింది. చావోరేవో లాంటి పోరులో స‌మిష్టిగా రాణించింది. తొలి సీజ‌న్ ఆడుతున్న ఆల్‌రౌండ‌ర్ కామెరూన్ గ్రీన్(100 నాటౌట్ 47 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 8 సిక్స్‌లు), రోహిత్ శ‌ర్మ‌(56) దంచి కొట్టాడు. కోట్లు పెట్టి కొన్నందుకు ముంబైని కీల‌క పోరులో గ‌ట్టెంకించాడు. భారీ టార్గెట్ ఛేద‌న‌లో ముంబై ఓపెన‌ర్ ఇషాన్ కిష‌న్ (14) త‌క్కువ‌కే ఔట‌య్యాడు. ఆ త‌ర్వాత వ‌చ్చిన కామెరూన్ గ్రీన్(73), రోహిత్ శ‌ర్మ‌(56) హైద‌రాబాద్ బౌల‌ర్ల‌పై విరుచ‌కుప‌డ్డారు. వీళ్లు 128 ప‌రుగుల భాగ‌స్వామ్యానికి తెర‌ప‌డింది. ఆ త‌ర్వాత వ‌చ్చిన సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్(25 నాటౌట్‌)తో క‌లిసి గ్రీన్ లాంఛ‌నం పూర్తి చేశాడు. హైద‌రాబాద్ బౌల‌ర్ల‌లో భువ‌నేశ్వ‌ర్, నితీశ్ రెడ్డి ఒక్కో వికెట్ తీశారు.

