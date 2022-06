మలింగ, పతిరాణా పనికిరారు.. ఇదేం బౌలింగ్ యాక్షన్ బాబు..?

June 7, 2022 / 07:28 PM IST

క్రికెట్‌లో బౌలింగ్ వేసేట‌ప్పుడు ఒక్కొక్క బౌలర్‌ది ఒక్కో శైలి. లాంగ్ రన్ తీసుకుని బౌలింగ్ చేసే ఫాస్ట్ బౌలర్లు అయినా.. తక్కువ రనప్‌తో వేసే స్పిన్నర్లు అయినా ఎవరికి వాళ్లదే ప్రత్యేకమైన శైలి. నిన్నటి మలింగ నుంచి నేటి బుమ్రా, మతీషా పతిరాణా (శ్రీలంక) వరకు ఈ విషయంలో ఎవరి గొప్పతనం వారిదే. అయితే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయే బౌలర్ బౌలింగ్ శైలి మాత్రం చిత్ర విచిత్రమైనది.

తాజాగా ఒక బౌలర్.. మలింగ, బుమ్రా, పతిరాణాల్నే కాదు.. అందర్నీ ఆశ్చర్యపరుస్తూ బౌలింగ్ చేశాడు. బాల్ వేయడానికి నిల్చున్న చోటు నుంచి బంతి విసిరే వరకు బాల్‌ను పట్టుకున్న చేతిని తింపుతూనే ఉన్నాడు. కుడిచేతిని తిప్పుతూ.. బంతిని విసిరాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. నెట్టింట్లో వైరల్ అయిన వీడియో లో బౌలింగ్ చేసిన బౌలర్, ఇతరత్రా వివరాలు తెలియరాలేదు. కానీ అతడి బౌలింగ్ శైలి చూస్తే మాత్రం లగాన్ సినిమా గుర్తుకు రాక మానదు. ఆ సినిమాలో గోలీ అనే పాత్రలో నటించిన దయా శంకర్ పాండే బౌలింగ్ గుర్తుందా..? రనప్ మొదలు బంతిని విసిరేవరకూ చేతిని గుండ్రంగా తిప్పుతూ బౌలింగ్ చేస్తాడు. అప్పుడు అదేదో సినిమా కోసం అనుకున్నాం గానీ ఇప్పుడు ఇది మాత్రం రియాలిటీ. ప్ర‌స్తుతం ఈ వీడియో ట్విట‌ర్‌లో వైర‌ల్‌గా మారింది.

This puts @alricho21 double twirl to shame. Love it! pic.twitter.com/EHfLvOo9sc

— Charles Dagnall (@CharlesDagnall) June 6, 2022