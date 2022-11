November 7, 2022 / 02:58 PM IST

మెల్‌బోర్న్‌: టీ20 వ‌ర‌ల్డ్‌క‌ప్‌లో సూప‌ర్‌12 స్టేజ్ ర‌స‌వ‌త్త‌రంగా సాగింది. రెండు గ్రూపుల నుంచి రెండు జ‌ట్లు సెమీస్‌లోకి ప్ర‌వేశించాయి. అయితే ఆ స్టేజ్‌లో కొన్ని అద్భుత‌మైన క్యాచ్‌లు ప‌ట్టారు ఫీల్డ‌ర్లు. త‌మ స్ట‌న్నింగ్ ఫీల్డింగ్‌తో ఏకంగా మ్యాచ్‌ల‌నే తిప్పేశారు. సూప‌ర్‌12 స్టేజ్‌లో కొంద‌రు ఫీల్డ‌ర్లు ప‌ట్టిన క్యాచ్‌ల‌కు చెందిన వీడియోల‌ను ఐసీసీ త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో పోస్టు చేసింది. ఆ అపూర్వ ఫీల్డింగ్ దృశ్యాల‌ను ఈ లింక్ ఓపెన్ చేసి చూడండి. రాల్ఫ్ వాండ‌ర్ మెర్వీ, రిలీ రూసో, ర్యాన్ బ‌ర్ల్‌, గ్లెన్ ఫిలిప్స్‌, లివింగ్‌స్టోన్‌, బ‌ట్ల‌ర్‌, బండారా, ర‌షీద్‌, ర‌షీద్ ఖాన్‌, బాబ‌ర్ ఆజ‌మ్ ప‌ట్టిన క్యాచ్‌లు ఈ వీడియోల్లో చూడ‌వ‌చ్చు. ఈ లింక్ ఓపెన్ చేయండి.

🗣️ "One of the catches of the tournament"

There have been some stunning grabs at the #T20WorldCup. Relive the best from the Super 12 stage 👇 https://t.co/fXdCxDc7o2

— ICC (@ICC) November 7, 2022