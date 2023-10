Bazball: బజ్ బాల్.. డౌన్ ఫాల్..!

October 26, 2023 / 09:04 PM IST

Bazball: బజ్‌బాల్‌.. ఈ పేరు గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం అక్కర్లేదు. ఇంగ్లండ్‌ టెస్టులలో తమ దూకుడైన ఆటతీరుకు పెట్టుకున్న పేరు అది. సంప్రదాయక టెస్టులు ఆడే విధానాన్ని మారుస్తున్నామని చెబుతూ గడిచిన ఏడాదిన్నర కాలంగా ఆ జట్టు బజ్‌బాల్‌ పేరిట నానా హంగామా చేస్తోంది. ఫలితాలు కూడా అందుకు తగ్గట్టుగానే రాబడుతోంది. టెస్టులలో టీ20 మాదిరి దూకుడును ప్రదర్శిస్తూ.. స్వదేశంలోనే గాక విదేశాల్లో కూడా రికార్డు విజయాలతో దూసుకుపోతోంది. కొద్దిరోజుల క్రితమే స్వదేశంలో ఆసీస్‌తో జరిగిన యాషెస్‌ సిరీస్‌లో టైటిల్‌ నిలబెట్టుకోకపోయినా క్రికెట్‌ అభిమానులకు కావాల్సినంత మజానిచ్చింది. కానీ ఇప్పుడు సీన్‌ రివర్స్‌ అయింది.

సీన్‌ రివర్స్‌..

గతేడాది టీ20 ప్రపంచకప్‌లో ఇంగ్లాండ్‌.. పాకిస్తాన్‌ను ఓడించి విశ్వవిజేతగా నిలవడం, టెస్టులలో అప్రతీహాత విజయాలతో సాగడంతో భారత్‌లో జరిగే వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌లో ఆ జట్టుకు ఎదురే ఉండదని విశ్లేషకులు అంచనా వేశారు. 2019 వరల్డ్‌ కప్‌ హీరో బెన్‌ స్టోక్స్‌ రిటైర్మెంట్‌ వెనక్కి తీసుకుని మరీ రావడంతో ఇంగ్లండ్‌ మీద అంచనాలు మరింత పెరిగిపోయాయి. అదీగాక బట్లర్‌, బెయిర్‌ స్టో, రూట్‌, మలన్‌ తో పాటు లివింగ్‌స్టోన్‌, హ్యారీ బ్రూక్‌ వంటి హిట్టర్లు ఉండటంతో ఆ జట్టు పటిష్టంగా కనిపించింది. కానీ వాస్తవం మాత్రం అందుకు పూర్తి విరుద్ధంగా ఉంది.

సమిష్టి వైఫల్యం..

భారీ అంచనాలతో వచ్చిన ఇంగ్లండ్‌ తొలి మ్యాచ్‌లోనే ఓటమి మూటగట్టుకుంది. కివీస్‌ చేతిలో చిత్తుగా ఓడిన బట్లర్‌ సేన ఆ తర్వాత అన్ని రంగాల్లో విఫలమైంది. అఫ్గానిస్తాన్‌తో మ్యాచ్‌లో ఆ జట్టు నిర్దేశించిన 284 పరగుల ఛేదనలో 215 పరుగులకే ఆలౌట్‌ అయింది. ఇక సౌతాఫ్రికాతో మ్యాచ్‌లో సఫారీలు నిర్దేశించిన 400 పరుగుల ఛేదనలో 170 పరుగులకే చాపచుట్టేసింది. తాజాగా శ్రీలంకతో 156 పరుగులకే ఆలౌట్‌ అయింది. ఒక్కరంటే ఒక్క బ్యాటర్‌ కూడా క్రీజులో నిలదొక్కుకోవడం లేదు. కెప్టెన్‌ బట్లర్‌ ఐదు ఇన్నింగ్స్‌లలో కలిసి చేసినవి 91 పరుగులు మాత్రమే. బెయిర్‌ స్టో, మలన్‌, స్టోక్స్‌, రూట్‌.. అంతా విఫలమవుతున్నారు. బ్యాటింగ్‌ బాగోలేదు కదా బౌలింగ్‌ అయినా గొప్పగా ఉందా అంటే అదీ లేదు. అఫ్గానిస్తాన్‌ వంటి జట్టు 280 ప్లస్‌ స్కోరు కొట్టిందంటే సఫారీలు 400 బాదడంలో ఆశ్చర్యమే లేదు. తొలి మ్యాచ్‌లో కివీస్‌ బ్యాటర్లు.. 283 టార్గెట్‌ను 36 ఓవర్లలో ఊదిపడేశారు. బ్యాటర్ల వైఫల్యం బౌలర్ల లయను దెబ్బతీస్తున్నది.

