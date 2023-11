November 29, 2023 / 05:13 PM IST

BANvsNZ: బంగ్లాదేశ్‌తో జ‌రుగుతున్న టెస్టు సిరీస్ రెండో రోజుకే ర‌స‌వ‌త్త‌రంగా మారింది. స్పిన్‌కు స‌హ‌క‌రిస్తున్న సిల్హెట్ స్టేడియంలో రెండో రోజు ఆట ముగిసే స‌మ‌యానికి న్యూజిలాండ్ కీల‌క వికెట్లు కోల్పోయి క‌ష్టాల్లో ప‌డింది. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో బంగ్లాదేశ్‌ను 310 ప‌రుగుల‌కే క‌ట్ట‌డిచేసిన కివీస్.. ఆ త‌ర్వాత తాను కూడా స్పిన్ ఉచ్చులో చిక్కుకుని విల‌విల్లాడుతోంది. రెండో రోజు ఆట ముగిసేస‌మ‌యానికి న్యూజిలాండ్.. 84 ఓవ‌ర్లు ముగిసేస‌రికి 8 వికెట్ల న‌ష్టానికి 266 ప‌రుగులు చేసింది. కివీస్ స్టార్ బ్యాట‌ర్ కేన్ విలియ‌మ్స‌న్.. 205 బంతుల్లో 11 బౌండ‌రీల సాయంతో 104 ప‌రుగులు చేశాడు.

ఓవ‌ర్ నైట్ స్కోరు 310-9 వ‌ద్దే రెండో రోజు ఆట మొద‌లుపెట్టిన బంగ్లా ప‌రుగులేమీ జోడించ‌కుండానే ఆలౌట్ అయింది. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో కివీస్ కూడా త‌డ‌బ‌డింది. ఓపెన‌ర్లు టామ్ లాథ‌మ్ (21), డెవాన్ కాన్వే (12)లు విఫ‌ల‌మ‌య్యారు. 44 ప‌రుగుల‌కే రెండు వికెట్లు కోల్పోయిన ద‌శ‌లో కేన్ విలియ‌మ్స‌న్.. హెన్రీ నికోల‌స్ (19)తో క‌లిసి మూడో వికెట్‌కు 54 ప‌రుగులు జోడించాడు. అయితే నికోల‌స్‌ను షోరిఫుల్ ఇస్లాం ఔట్ చేయ‌డంతో కివీస్ మూడో వికెట్ కోల్పోయింది.

Test century number 2️⃣9️⃣ for Kane Williamson! He becomes the first New Zealand player to score a century in four consecutive Tests and the second New Zealand player, behind Andrew Jones, to score a century in three consecutive Test innings 🏏#BANvNZ #CricketNation pic.twitter.com/1DA3TTMc0o

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 29, 2023