AUSvsPAK 1st Test: ముగిసిన మూడో రోజు ఆట.. కంగారూలకు భారీ ఆధిక్యం..

December 16, 2023 / 04:57 PM IST

AUSvsPAK 1st Test: ఆస్ట్రేలియా – పాకిస్తాన్‌ మధ్య పెర్త్‌ వేదికగా జరుగుతున్న తొలి టెస్టులో ఆసీస్‌ భారీ ఆధిక్యం దిశగా సాగుతోంది. మూడో రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి ఆస్ట్రేలియా.. 2 వికెట్ల నష్టానికి 84 పరుగులు చేసింది. తద్వారా ఆ జట్టు 300 పరుగుల ఆధిక్యంలో ఉంది. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో పాకిస్తాన్‌ను 271 పరుగులకే ఆలౌట్‌ చేయడంతో ఆసీస్‌కు 216 పరుగుల భారీ ఆధిక్యం దక్కింది.

132-2 పరుగుల ఓవర్‌ నైట్‌ స్కోరు వద్ద మూడో రోజు ఆట ఆరంభించిన పాకిస్తాన్‌కు ఆదిలోనే షాక్‌ తగిలింది. ఖుర్రమ్‌ షాజాద్‌ (7) పరుగులేమీ జతచేయకుండానే ఔట్‌ అయ్యాడు. పాకిస్తాన్‌ భారీ ఆశలు పెట్టుకున్న బాబర్‌ ఆజమ్‌ (21)ను మిచెల్‌ మార్ష్‌ పెవిలియన్‌కు పంపాడు. ఆ తర్వాత పాకిస్తాన్‌ క్రమం తప్పకుండా వికెట్లు కోల్పోయింది. అర్థ సెంచరీ చేసిన ఇమామ్‌ ఉల్‌ హక్‌ (62)ను స్పిన్నర్‌ నాథన్‌ లియాన్‌ బౌలింగ్‌లో కీపర్‌ అలెక్స్‌ కేరీ స్టంపౌట్‌ చేయగా.. మిడిలార్డర్‌ బ్యాటర్‌ సౌద్‌ షకీల్‌ (28), వికెట్‌ కీపర్‌ సర్ఫరాజ్‌ అహ్మద్‌ (3) కూడా విఫలమయ్యారు. ఆ తర్వాత వచ్చిన వారిలో అఘా సల్మాన్‌ (28 నాటౌట్) ఫర్వాలేదనిపించగా.. ఫహీమ్‌ అష్రఫ్‌ (9), అమీర్‌ జమాల్‌ (10), షహీన్‌ షా అఫ్రిది (4)లూ ఇలా వచ్చి అలా వెళ్లారు.

The hosts are in pole position after dominating with bat and ball on day three 💪#WTC25 | #AUSvPAK 📝: https://t.co/StdSgYKYX6 pic.twitter.com/8GbC0YnKgU

— ICC (@ICC) December 16, 2023