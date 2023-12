APL 2023: అంపైరింగ్‌ చేయడం లేదని పోలీసు కేసు..

December 31, 2023 / 04:11 PM IST

APL 2023: అమెరికాలోని టెక్సాస్‌ వేదికగా జరుగుతున్న ‘అమెరికన్‌ ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (ఏపీఎల్‌) ఫైనల్‌ దశకు చేరుకున్న వేళ ఆసక్తికర పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఏపీఎల్‌లో అంపైర్లుగా వ్యవహరిస్తున్న పలువురు అంపైర్లు అదనంగా డబ్బును డిమాండ్‌ చేస్తూ ప్లేఆఫ్స్‌ మ్యాచ్‌లకు అంపైర్లుగా ఉండబోమని బ్లాక్‌మెయిల్‌ చేస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ ఏపీఎల్‌ ప్రతినిధులు పోలీసులకు ఫిర్యాదుచేశారు. అయితే అంపైర్లు మాత్రం తాము బ్లాక్‌మెయిల్‌ చేయడం లేదని, తమకు రావాల్సిన మొత్తమే ఇంతవరకూ చెల్లించలేదని చెప్పడం గమనార్హం.

వివరాల్లోకెళ్తే.. గ్రూప్‌ స్టేజ్‌తో పాటు సెమీఫైనల్స్‌ దశ (రెండింటిలో ఒకటి ముగిసింది) ముగింపునకు వచ్చిన ఏపీఎల్‌లో అంపైర్ల తీరుపై నిర్వాహకులు పోలీసులకు ఫిర్యాదుచేశారు. మొదటి సెమీస్‌ (ప్రీమియమ్‌ ఇండియన్స్‌ వర్సెస్‌ ప్రీమియమ్‌ పాక్స్‌) కు ముందు ఈ మ్యాచ్‌లకు అంపైర్లుగా ఉండాల్సిన డానీ ఖాన్‌, విజయ ప్రకాశ్‌ మల్లెల, బ్రెయిన్‌ ఓవెన్స్‌లు తమకు అదనపు డబ్బు కావాలని బ్లాక్‌ మెయిల్‌ చేస్తున్నారని నిర్వాహకులు ఆరోపించారు. డబ్బులు ఇచ్చేదాకా తాము ఫీల్డ్‌కు దిగబోమని తమతో వాగ్వాదానికి దిగినట్టు చెప్పారు. ఇప్పటికే ఈ లీగ్‌లో డౌన్‌ పేమెంట్‌ కింద 30 వేల యూఎస్‌ డాలర్లు చెల్లించినా ప్లేఆఫ్స్‌ స్టేజ్‌ ముందు బ్లాక్‌ మెయిల్‌కు పాల్పడుతున్నారని ఎక్స్‌ (ట్విటర్‌) వేదికగా వెల్లడించారు.

Danny Khan ,Vijaya ,Brian Owens were told that they cannot black mail and hold the semi hostage as an umpire but these greedy umpires didn’t budge at which point they were asked to leave so the match goes on and they refused and held the match hostage at which point cops called

— American Premiere League (APL) (@APLCRICKETUSA) December 31, 2023