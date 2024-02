February 28, 2024 / 04:53 PM IST

Nephew-Uncle Duo in Cricket | క్రికెట్‌లో అన్నాతమ్ముళ్లు, అక్కా చెళ్లెల్లు ఆడట సర్వ సాధారణమే. ఇప్పటికీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో కవళలు, అన్నాతమ్ముళ్లు, అక్కాచెళ్లెల్లు కలిసి క్రికెట్‌ ఆడుతున్నారు. కానీ బాబాయ్‌ – అబ్బాయ్‌ కలిసి క్రికెట్‌ ఆడటం ఎప్పుడైనా చూశారా..? అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో ఈ అరుదైన సన్నివేశం బుధవారం చోటుచేసుకుంది. ఐర్లాండ్‌-అఫ్గానిస్తాన్‌ మధ్య జరుగుతున్న ఏకైక టెస్టులో ఈ అద్భుతం ఆవిష్కృతమైంది. అఫ్గాన్‌ తరఫున స్టార్‌ బ్యాటర్‌గా ఉన్న ఇబ్రహీం జద్రాన్‌.. తన బాబాయ్‌ అయిన నూర్‌ అలి జద్రాన్‌తో కలిసి అఫ్గానిస్తాన్‌ ఇన్నింగ్స్‌ను ఓపెన్‌ చేయడం విశేషం. ఇబ్రహీం వయసు 22 ఏండ్లు కాగా నూర్‌ అలీకి 35 ఏండ్లు.

ఐర్లాండ్‌తో అబుదాబి వేదికగా జరుగుతున్న తొలి టెస్టు ఇందుకు వేదికైంది. నూర్‌ అలీ జద్రాన్‌.. 2009లోనే అఫ్గాన్‌ తరఫున వన్డేలు ఆడినా ఆ తర్వాత అతడు పలు కారణాలతో జాతీయ జట్టుకు దూరమయ్యాడు. కానీ ఇటీవలే దేశవాళీలలో రాణించి మళ్లీ టెస్టు జట్టులో చోటు దక్కించుకున్నాడు. ఇటీవలే శ్రీలంకతో జరిగిన ఏకైక టెస్టులో నూర్‌ అలీ.. తన అల్లుడైన ఇబ్రహీం జద్రాన్‌ చేతి నుంచే అరంగేట్ర క్యాప్‌ అందుకున్నాడు. తాజాగా ఐర్లాండ్‌తో సిరీస్‌లో ఈ ఇద్దరూ కలిసి అఫ్గాన్‌ ఇన్నింగ్స్‌ ఓపెన్‌ చేయడం గమనార్హం. ఈ ఇద్దరూ కలిసి ఆడుతున్న ఫోటోలు, వీడియోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

లేటు వయసులో జాతీయ జట్టులోకి వచ్చినా అల్లుడితో కలిసి మ్యాచ్‌ ఆడుతున్న నూర్‌ అలీ.. తొలి మ్యాచ్‌లో ఆకట్టుకోలేదు. 27 బంతులు ఎదుర్కున్న అతడు.. ఏడు పరుగులే చేసి ఔటయ్యాడు. ఇబ్రహీం జద్రాన్‌ మాత్రం హాఫ్‌ సెంచరీ (53)తో రాణించాడు.

