February 20, 2024 / 06:06 PM IST

Ashwath Kaushik | భారత సంతతికి చెందిన 8 ఏండ్ల భారతీయ సంతతి బాలుడు.. పోలండ్‌ గ్రాండ్‌మాస్టర్‌, 37 ఏండ్ల జసెక్‌ స్టొపాకు చుక్కలు చూపించాడు. స్విట్జర్లాండ్‌ వేదికగా జరుగుతున్న బర్గ్‌డోర్ఫర్‌ స్టాడ్‌థాస్‌ ఓపెన్‌లో సింగపూర్‌కు ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న భారత సంతతికి చెందిన అశ్వథ్‌ కౌశిక్‌.. తనకంటే వయసులో సుమారు ఐదు రెట్లు పెద్ద అయిన జసెక్‌ను మట్టికరిపించాడు. ప్రపంచ క్లాసిక్‌ చెస్‌ విభాగంలో ఇది ఒక రికార్డు. అశ్వత్‌ వయసు 8 ఏండ్ల ఆరు నెలల 11 రోజులు.

గతంలో ఈ రికార్డు సెర్బియాకు చెందిన లియోనిడ్‌ ఇవానోవిక్‌ పేరిట ఉండేది. ఈ ఏడాది ఇదే నెల (ఫిబ్రవరి)లో 12వ తేదీన 8 ఏండ్ల 11 నెలల ఇవానోవిక్‌.. బల్గేరియాకు చెందిన 60 ఏండ్ల గ్రాండ్‌మాస్టర్‌ మిల్కో పొప్‌చెవ్‌ను బెల్గ్రేడ్‌ ఓపెన్‌లో ఓడించడమే ఇంతవరకు రికార్డు. తాజాగా అశ్వథ్‌.. ఈ రికార్డును అధిగమించి అత్యంత పిన్న వయసులో గ్రాండ్‌మాస్టర్‌ను ఓడించిన రికార్డును తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు.

Ashwath Kaushik is the YOUNGEST-EVER player to beat a GM in classical chess 👏🤯 pic.twitter.com/2ejHYX2a5K

ప్రస్తుతం ఫిడే ర్యాంకింగ్స్‌లో 37,338వ ర్యాంకు కలిగిన అశ్వథ్‌.. భారత్‌ సంతతి బాలుడే. 2017లో అశ్వథ్‌ కుటుంబం సింగపూర్‌ వలసవెళ్లింది. జసెక్‌ను ఓడించిన తర్వాత సింగపూర్‌ చెస్‌ ఫెడరేషన్‌ సీఈవో, మాజీ గ్రాండ్‌మాస్టర్‌ కెవిన్‌ గో అశ్వథ్‌పై ప్రశంసలు కురిపించాడు. అతడి విజయం ఎంతో మంది చిన్నపిల్లలకు స్ఫూర్తినిస్తుందని అన్నాడు. అశ్వథ్‌ విజయంపై అతడి తండ్రి శ్రీరామ్‌ కౌశిక్‌ ట్విటర్‌ (ఎక్స్‌) వేదికగా స్పందిస్తూ.. తన జీవితంలో ఇది అత్యంత గర్వించదగ్గ క్షణాల్లో ఒకటని రాసుకొచ్చాడు.

Singaporean young talent Ashwath Kaushik today beat Grandmaster Jacek Stopa in a classical game at the Burgdorfer Stadthaus-Open 2024. He is standing well at 4/4 and will have a challenging rest of the tournament.

At the age of 8 years, 6 months and 11 days, is this a record?…

— Kevin Goh Wei Ming (@kevingohwm) February 18, 2024