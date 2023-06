BDL, BEL Recruitment 2023 | రేపే చివరి గడువు.. ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకున్నారా?

Government Jobs 2023 | నిరుద్యోగులకు అలర్ట్.. ఉద్యోగ ప్రకటనకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలైన భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్‌ (BDL), భారత్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ లిమిటెడ్‌ (BEL) విడుదల చేసిన నోటిఫికేషన్‌ల గడువు రేప‌టితో (Last Date of Applications) ముగియనుంది. ఆసక్తి మరియు అర్హత గల అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

June 23, 2023 / 04:11 PM IST

last date of application | నిరుద్యోగులకు అలర్ట్.. ఉద్యోగ ప్రకటనకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలైన భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్‌ (BDL), భారత్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ లిమిటెడ్‌ (BEL) విడుదల చేసిన నోటిఫికేషన్‌ల గడువు రేప‌టితో (Last Date of Applications) ముగియనుంది. ఆసక్తి మరియు అర్హత గల అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

1. BDL Recruitment | భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్‌లో 100 పోస్టులు

Bharat Dynamics Limited Recruitment 2023 | బిజినెస్ డెవలప్‌మెంట్, మానవ వనరుల విభాగం, ఎలక్ట్రానిక్స్, మెకానికల్, కంప్యూటర్ సైన్స్, సివిల్, కెమికల్, ఎలక్ట్రికల్, ఫైనాన్స్ త‌దిత‌ర విభాగాల‌లో ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్, ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ పోస్టుల భ‌ర్తీకి భార‌త ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన‌ భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్ (BDL) ప్ర‌కటన విడుద‌ల చేసింది. ద‌రఖాస్తు చేసుకునే అభ్య‌ర్థులు పోస్టుల‌ను బ‌ట్టి సంబంధిత విభాగంలో బీఈ/బీటెక్‌/ బీఎస్సీ/ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎంఈ, ఎంటెక్‌, ఎంబీఏ, ఎంఎస్‌డబ్ల్యూ, డిప్లొమా ఇన్ పీజీ, సీఏ/ ఐసీడబ్ల్యూఏ ఉత్తీర్ణతతో పాటు పని అనుభవం క‌లిగి ఉండాలి. అకడ‌మిక్ మార్కులు, పని అనుభవం, ఇంటర్వ్యూ ద్వారా అభ్య‌ర్థుల ఎంపిక ఉంటుంది.

మొత్తం పోస్టులు : 100

పోస్టులు : ప్రాజెక్ట్ ఇంజినీర్, ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్

విభాగాలు : మానవ వనరుల విభాగం, ఎలక్ట్రానిక్స్, మెకానికల్, కంప్యూటర్ సైన్స్, సివిల్, కెమికల్, ఎలక్ట్రికల్, ఫైనాన్స్ త‌దిత‌రాలు

ప‌ని ప్ర‌దేశం : హైదరాబాద్, బెంగళూరు, భానూర్, విశాఖపట్నం, కొచ్చి, ముంబయి

అర్హతలు : పోస్టుల‌ను బ‌ట్టి సంబంధిత విభాగంలో బీఈ/బీటెక్‌/ బీఎస్సీ/ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎంఈ, ఎంటెక్‌, ఎంబీఏ, ఎంఎస్‌డబ్ల్యూ, డిప్లొమా ఇన్ పీజీ, సీఏ/ ఐసీడబ్ల్యూఏ ఉత్తీర్ణతతో పాటు పని అనుభవం క‌లిగి ఉండాలి.

వయస్సు : 28 ఏండ్ల‌ మించకూడదు.

జీతం : నెలకు రూ.30,000 నుంచి రూ.39,000.

ఎంపిక : అకడ‌మిక్ మార్కులు, పని అనుభవం, ఇంటర్వ్యూ ద్వారా అభ్య‌ర్థుల ఎంపిక ఉంటుంది.

దరఖాస్తు ఫీజు : రూ.300. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు, ఎక్స్‌ సర్వీస్‌మెన్‌ అభ్యర్థులకు ఫీజు చెల్లింపు నుంచి మినహాయింపు.

ద‌రఖాస్తు : ఆన్‌లైన్‌లో

రిజిస్ట్రేషన్ ప్రారంభ తేదీ: మే 24

చివ‌రి తేదీ : జూన్ 24

వెబ్‌సైట్ : www.bdl-india.in

2. BEL Recruitment | బెంగళూరు బెల్‌లో 205 ఇంజినీర్‌ పోస్టులు

BEL Recruitment 2023 | ఐటీ, సమాచారం సైన్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్, కమ్యూనికేషన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ & టెలికమ్యూనికేషన్/టెలికమ్యూనికేషన్, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్ తదితర పోస్టుల భ‌ర్తీకి బెంగళూరులోని భారత్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ లిమిటెడ్‌ (BEL) ప్రకటన విడుదల చేసింది. దరఖాస్తు ప్రక్రియ ఇప్పటికే ఆన్‌లైన్‌ విధానంలో ప్రారంభం కాగా.. జూన్ 24వ‌ తేదీతో ముగియనుంది. మొత్తం 205 ఉద్యోగాలను ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా భర్తీ చేయనున్నారు. దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు పోస్టుల‌ను బ‌ట్టి సంబంధిత స్పెషలైజేషన్‌లో కనీసం 55శాతం మార్కులతో బీఈ, బీటెక్‌, బీఎస్సీ ఇంజినీరింగ్‌ ఉత్తీర్ణత సాధించి ఉండాలి. ఈ పోస్టులకు రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూ ద్వారా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేయనున్నారు.

మొత్తం పోస్టులు : 205

పోస్టులు : ప్రాజెక్ట్‌ ఇంజినీర్‌, ట్రెయినీ ఇంజినీర్‌

అర్హతలు: పోస్టుల‌ను బ‌ట్టి సంబంధిత స్పెషలైజేషన్‌లో కనీసం 55శాతం మార్కులతో బీఈ, బీటెక్‌, బీఎస్సీ ఇంజినీరింగ్‌ ఉత్తీర్ణతతో పాటు పని అనుభవం ఉండాలి.

ఎంపిక: రాత పరీక్ష, ఇంటర్వ్యూ ద్వారా

దరఖాస్తు: ఆన్‌లైన్‌లో

దరఖాస్తు ఫీజు: 1. ప్రాజెక్ట్‌ ఇంజినీర్‌: రూ.472.

2. ట్రెయినీ ఇంజినీర్‌: రూ.177.

జీతం : రూ.30000 నుంచి రూ.55000

వ‌య‌స్సు : పోస్టుల‌ను బ‌ట్టి 28 నుంచి 32 ఏండ్లు మించ‌కుడ‌దు

చివరితేదీ: జూన్ 24

వెబ్‌సైట్‌: https://www.bel-india.in/

అడ్ర‌స్ : ఔటర్ రింగ్ రోడ్, నాగవర బెంగళూరు: 560045 కర్ణాటక, భారతదేశం.