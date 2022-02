DEET ఉద్యోగాలు

February 20, 2022 / 04:30 AM IST

కంపెనీ: నాగార్జున కన్సల్టెన్సీ

పొజిషన్‌: క్రిటికల్‌ కేర్‌

లొకేషన్‌: లుధియానా (పంజాబ్‌), పోర్‌బందర్‌ (గుజరాత్‌), హైదరాబాద్‌ (తెలంగాణ), థానె (మహారాష్ట్ర), విశాఖపట్నం (ఏపీ), సురేంద్రనగర్‌ (గుజరాత్‌, భువనేశ్వర్‌ (ఒడిశా)

అర్హతలు: ఎంబీబీఎస్‌ అండ్‌ డీఏ/ఎండీ/డీఎన్‌బీ (అనస్థీషియాలజీ అండ్‌ క్రిటికల్‌ కేర్‌ ఎక్స్‌పీరియన్‌)

అనుభవం: 0-10 ఏండ్లు

జీతం: కంపెనీ నిబంధనల ప్రకారం

ఖాళీలు: 20

ఫోన్‌: 9032107007

మెయిల్‌: leodrjobs@gmail.com కంపెనీ: శ్రీరామ్‌ లైఫ్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ కం.లి.

పొజిషన్‌: టెలీసేల్స్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్స్‌

అనుభవం: 2-4 ఏండ్లు

జీతం: రూ.1,50,000-2,50,000 P.A

లొకేషన్‌: మైలాపూర్‌ (చెన్నై)

ఖాళీలు: 30

ఫోన్‌: 9381055942

మెయిల్‌: vinodkumar.j@shriramlife.in

ఇంటర్వ్యూ: సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు. ఉదయం 9 నుంచి మధ్యాహ్నం 2 వరకు

అడ్రస్‌: Shriram Life Insurance Co. Ltd. No 4, 4th Floor, Mookambika Complex, Lady Desikachary Road, Mylapore, Chennai – 600004

కంపెనీ: నాగార్జున కన్సల్టెన్సీ

పొజిషన్‌: కార్డియాలజిస్ట్‌

లొకేషన్‌: ముజఫర్‌పూర్‌, పాలంపూర్‌, ఉజ్జయిని, కొల్హాపూర్‌, అజ్మీర్‌, చెన్నై, సేలం, ఉద్ధంసింగ్‌ నగర్‌, కోల్‌కతా, కాశీపూర్‌

అర్హతలు: ఎంబీబీఎస్‌ అండ్‌ ఎండీ/డీఎన్‌బీ అండ్‌ డీఎం/డీఎన్‌బీ (కార్డియాలజీ)

అనుభవం: 0-20 ఏండ్లు

జీతం: ఏడాదికి రూ.35 లక్షల నుంచి రూ.కోటి

ఖాళీలు: 10

ఫోన్‌: 9032107007

మెయిల్‌: leodrjobs@gmail.com

కంపెనీ: నాగార్జున కన్సల్టెన్సీ

పొజిషన్‌: అనస్థీషియాలజిస్ట్‌

లొకేషన్‌: వెల్లూర్‌, నల్లగొండ, సూర్యాపేట్‌, తిరుపతూర్‌

అర్హతలు: ఎంబీబీఎస్‌ అండ్‌ ఎండీ/డీఏ

అనుభవం: 0-15 ఏండ్లు

జీతం: నెలకు రూ.1,50,000-2,50,000

ఖాళీలు: 10

ఫోన్‌: 9032107007

మెయిల్‌: leodrjobs@gmail.com

కంపెనీ: నాగార్జున కన్సల్టెన్సీ

పొజిషన్‌: రేడియాలజిస్ట్‌

అనుభవం: 0-10 ఏండ్లు

జీతం: నెలకు రూ.4,00,000

లొకేషన్‌: హైదరాబాద్‌, వరంగల్‌, నిజామాబాద్‌, ఖమ్మం, కరీంనగర్‌, రామగుండం, మహబూబ్‌నగర్‌, నల్లగొండ, ఆదిలాబాద్‌, సూర్యాపేట్‌, సిద్దిపేట్‌, మిర్యాలగూడ, జగిత్యాల

అర్హతలు: ఎంబీబీఎస్‌ అండ్‌ డీఎంఆర్‌డీ/ఎండీ/డీఎన్‌బీ (రేడియాలజీ)

ఖాళీలు: 15

ఫోన్‌: 9032107007

మెయిల్‌: leodrjobs@gmail.com

కంపెనీ: రత్నదీప్‌

పొజిషన్‌: కస్టమర్‌ సర్వీస్‌ రిప్రజెంటేటివ్‌/కస్టమర్‌ సర్వీస్‌ అసోసియేట్‌

అనుభవం: 0-6 నెలు

లొకేషన్‌: విక్రంపురి, బంజారాహిల్స్‌, మియాపూర్‌, కొండాపూర్‌, నల్లగండ్ల, మదీనగూడ, మయూరినగర్‌, ఫిలింనగర్‌, బీహెచ్‌ఈఎల్‌, కోకాపేట్‌, నానక్‌రాంగూడ, గచ్చిబౌలి, హైటెక్‌సిటీ, క్యూ సిటీ, హఫీజ్‌పేట్‌, మసీద్‌బండ, మణికొండ, హైదరాబాద్‌, సికింద్రాబాద్‌ మొత్తం ఏరియాల్లో.

అర్హతలు: ఎస్‌ఎస్‌సీ, ఆపైన (ఫిమేల్‌, మేల్‌)

ఖాళీలు: 10

ఫోన్‌: 7386908352

మెయిల్‌: anil.k@ratnadeep.com

కంపెనీ: శ్రీరామ్‌ లైఫ్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ కం.లి.

పొజిషన్‌: టెలీసేల్స్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌

అనుభవం: 1-2 ఏండ్లు (డొమెస్టిక్‌ బీపీవో)

జీతం: రూ.20,000 వరకు+ఇన్సెంటివ్స్‌ బేస్డ్‌ ఆన్‌ పర్ఫామెన్స్‌

లొకేషన్‌: లక్డికాపూల్‌

ఖాళీలు: 30

ఫోన్‌: 9381055942

మెయిల్‌: vinodkumar.j@shriramlife.in

ఇంటర్వ్యూ: సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు. ఉదయం 9 నుంచి మధ్యాహ్నం 2 వరకు

అడ్రస్‌: Shriram Life Insurance Co. Ltd SS Central, 4th Floor, Landmark: – Above DHL Office & Adjacent to Mehdi Function Hall, Lakdikapul, AC Guards, HYDERABAD – 500004

కంపెనీ: రత్నదీప్‌

పొజిషన్‌: అసిస్టెంట్‌ స్టోర్‌ మేనేజర్‌

అనుభవం: 2-4 ఏండ్లు

లొకేషన్‌: హైదరాబాద్‌ ఏరియా

అర్హతలు: ఎంబీఏ (రిటైల్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌/సేల్స్‌ అండ్‌ మార్కెటింగ్‌)

ఖాళీలు: 10

ఫోన్‌: 7386908352

మెయిల్‌: anil.k@ratnadeep.com

కంపెనీ: సుఖిల్‌ గ్రూప్‌

పొజిషన్‌: టెలీమార్కెటింగ్‌ అండ్‌ సేల్స్‌ ఎగ్జిక్యూటవ్‌

అనుభవం: 2-5 ఏండ్లు (రియల్‌ ఎస్టేట్‌ అండ్‌ కన్‌స్ట్రక్షన్‌ ఫీల్డ్‌)

జీతం: తగినంత

లొకేషన్‌: హైదరాబాద్‌

అర్హతలు: ఏదైనా డిగ్రీ/పీజీ

తెలుగు, ఇంగ్లిష్‌, హిందీలో మంచి కమ్యూనికేషన్‌ స్కిల్స్‌ ఉండాలి

ఖాళీలు: 5

మెయిల్‌: sukhiigroup.hr@gmail.com

కంపెనీ: వగారియాస్‌ సొల్యూషన్స్‌

పొజిషన్‌: ఇంటర్నేషనల్‌ వాయిస్‌ ప్రాసెస్‌ (మేల్‌)

అనుభవం: 0-2 ఏండ్లు (ఇంటర్నేషనల్‌ వాయిస్‌ ప్రాసెస్‌)

లొకేషన్‌: హైదరాబాద్‌

అర్హతలు: గ్రాడ్యుయేషన్‌తో పాటు మంచి కమ్యూనికేషన్‌ స్కిల్స్‌ ఉండాలి

హైదరాబాద్‌కు చెందనివారు మాత్రమే అర్హులు. ఫుడ్‌, అకామిడేషన్‌ కల్పిస్తారు

ఖాళీలు: 20

ఫోన్‌: 8919801095

