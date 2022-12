December 16, 2022 / 02:28 PM IST

వాషింగ్ట‌న్: పాకిస్థాన్ జ‌ర్న‌లిస్టుల‌కు గ‌ట్టి కౌంట‌ర్ ఇచ్చారు విదేశాంగ‌ మంత్రి జైశంక‌ర్‌. ద‌క్షిణాసియాలో ఇంకెన్నాళ్లు ఈ ఉగ్ర‌వాదం ఉంటుంద‌ని జ‌ర్న‌లిస్టు వేసిన ప్ర‌శ్న‌కు మంత్రి జైశంక‌ర్ బ‌దులిస్తూ.. పాకిస్థాన్‌లోని మీ మంత్రిని ఈ ప్ర‌శ్న వేయాల‌న్నారు. స‌రైన వ్య‌క్తిని ఈ ప్ర‌శ్న వేయ‌డం లేద‌ని, ఎందుకంటే పాకిస్థాన్ మంత్రుల‌కు ఈ విష‌యం తెలుసు అని, ఉగ్ర‌వాదాన్ని పాక్ పెంచిపోషిస్తోంద‌ని ఆయ‌న అన్నారు. ఉగ్ర‌వాదానికి కేంద్ర బిందువుగా పాకిస్థాన్‌ను ప్ర‌పంచ దేశాలు చూస్తున్నాయ‌న్నారు. ఉగ్ర‌వాదం ఎక్క‌డ పుట్టిందో అంత‌ర్జాతీయ స‌మాజానికి తెలుసు అని మంత్రి బ‌దులిచ్చారు. యూఎన్ సెక్యూర్టీ కౌన్సిల్‌లో రిపోర్ట‌ర్ల‌తో మాట్లాడుతూ ఆయ‌న కొన్ని కీల‌క వ్యాఖ్య‌లు చేశారు. పాక్ త‌న‌పై ఉన్న మ‌ర‌క‌ను తుడుచుకోవాల‌ని, ఓ మంచి పొరుగింటివాడిలా ఉండాల‌న్నారు. మిగితా ప్ర‌పంచ దేశాలు ఏం చేస్తున్నాయో గ‌మ‌నించాల‌ని, ఆర్థిక‌వృద్ధి, పురోగ‌తి, అభివృద్ధిపై దృష్టి పెట్టాల‌ని మంత్రి జైశంక‌ర్ పాక్‌కు హితువు ప‌లికారు.

#WATCH |…They're ministers in Pakistan who can tell how long Pakistan intends to practice terrorism. World isn't stupid, it increasingly calls out countries, orgs indulging in terrorism…my advice is to clean up your act & try to be good neighbour:EAM S Jaishankar at New York pic.twitter.com/BJYmNcb2Oj

— ANI (@ANI) December 15, 2022