VS 11 | మాస్ అవతార్‌లో మాస్‌ కా దాస్.. VS 11 గ్లింప్స్ లోడింగ్‌

VS 11 | విశ్వక్‌సేన్ (Vishwak sen) నటిస్తున్న లేటెస్ట్ ప్రాజెక్ట్‌ విశ్వక్‌ సేన్‌ 11 (VS 11). ఛల్ మోహన్ రంగ ఫేం కృష్ణ చైతన్య దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. తాజాగా VS 11 టైటిల్ అనౌన్స్‌మెంట్‌, గ్లింప్స్ లాంఛ్ చేయబోతున్నట్టు ప్రకటించారు మేకర్స్‌.

July 30, 2023 / 08:35 PM IST

VS 11 | బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడు విశ్వక్‌సేన్ (Vishwak sen). ఈ మల్టీ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌ నటిస్తున్న లేటెస్ట్ ప్రాజెక్ట్‌ విశ్వక్‌ సేన్‌ 11 (VS 11). ఛల్ మోహన్ రంగ ఫేం కృష్ణ చైతన్య దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన గుబురు గడ్డంతో ఊరమాస్‌ లుక్‌ (VS11 Rags Look)లో కనిపిస్తున్న విశ్వక్‌సేన్‌ లుక్‌ నెట్టింట్లో హల్‌ చల్ చేస్తోంది. మాస్‌ కా దాస్‌ విశ్వక్‌సేన్ పొట్టి హెయిర్‌, కోరమీసంతో సరికొత్తగా కనిపించబోతున్నట్టు తెలియజేశారు మేకర్స్‌. తాజాగా VS 11 టైటిల్ అనౌన్స్‌మెంట్‌, గ్లింప్స్ రేపు ఉదయం 10:19 గంటలకు లాంఛ్ చేయబోతున్నట్టు ప్రకటించారు.

చెవికి పోగులతో సిగరెట్‌ తాగుతున్న మాస్‌ లుక్‌ ఒకటి షేర్‌ చేస్తూ.. మాస్‌ దా దాస్ రా అండ్ మాస్‌ లుక్‌, గ్లింప్స్ లోడింగ్ అంటూ కొత్త అప్‌డేట్ అందించారు. ఇప్పుడీ లుక్‌ సినిమాపై అంచనాలు అమాంతం పెంచేస్తుంది. శ్రీకర స్టూడియోస్‌ సమర్పణలో సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌తో కలిసి ఫార్చ్యూన్ ఫోర్‌ బ్యానర్‌పై ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ మూవీలో నేహా శెట్టి, అంజలి ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్స్‌ లో నటిస్తున్నారు.

యువన్ శంకర్ రాజా ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నాడు. విశ్వక్‌ సేన్‌ దీంతోపాటు అడ్వెంచరస్‌ ఫాంటసీ ఫిల్మ్‌గా తెరకెక్కుతున్న గామి (Gaami)లో కూడా నటిస్తుండగా.. ఇందులో అఘోరాగా కనిపించబోతున్నాడు. విద్యాధర్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకుంది. ఈ ప్రాజెక్టులో కలర్‌ ఫొటో ఫేం చాందినీ చౌదరి హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఎంజీ అభినయ, మహ్మద్‌ సమద్‌, దయానంద్‌ రెడ్డి, హారికా ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. వీ సెల్యూలాయిడ్‌ సమర్పణలో కార్తీక్ శబరీష్‌ నిర్మిస్తున్నారు. మరోవైపు ధమ్‌ కీ 2 కూడా ప్రకటించాడు విశ్వక్‌ సేన్‌. దీనికి సంబంధించిన అప్‌డేట్ రావాల్సి ఉంది.

