July 15, 2023 / 12:10 PM IST

Vishal 34 | కోలీవుడ్ యాక్షన్ హీరో విశాల్‌ (Vishal) నటిస్తున్న తాజా సినిమాల్లో ఒకటి మార్క్‌ ఆంటోనీ (Mark Antony). అధిక్‌ రవిచంద్రన్‌ (Adhik Ravichandran) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ బ్యాక్ డ్రాప్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో ఎస్‌జే సూర్య (SJ surya) , సెల్వ రాఘవన్‌ (Selva raghavan), సునీల్‌ (Actor Sunil) ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. పెళ్లి చూపులు ఫేం రీతూవ‌ర్మ (Ritu Varma) ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో న‌టిస్తోంది. ఈ చిత్రం వినాయక చవితి కానుక‌గా విడుద‌ల అవుతుండ‌గా.. విశాల్ త‌న నెక్ట్స్ ప్రాజెక్ట్‌ని(#Vishal34) పట్టాలెక్కించాడు. యముడు, భ‌ర‌ణి, సింగం 2, పూజ వంటి మాస్ సినిమాల దర్శకుడు హరి (Hari)తో విశాల్ త‌న నెక్ట్స్ మూవీ ప్లాన్ చేయ‌బోతున్నాడు.

ప్ర‌స్తుతం ఈ ప్రాజెక్ట్‌ ప్రీ ప్రొడక్షన్ ప‌నులు (Pre Productions Works) జ‌రుపుకుంటుడ‌గా.. ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్‌ని (Music Annoucement) ప్ర‌క‌టించింది. విశాల్, హరి కాంబోలో వ‌స్తున్న‌ ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌కు సంగీత దర్శకుడిగా రాక్‌స్టార్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్‌ (DSP) వర్క్ చేయ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర‌బృందం ప్ర‌క‌టించింది. “డ్రమ్స్ కొట్టండి #Vishal34 ప్రాజెక్ట్‌కి రాక్‌స్టార్ వ‌చ్చాడు. ఎగ్‌జైటింగ్ మ్యూజిక్ కోసం సిద్ధంగా ఉండండంటూ” మేక‌ర్స్ ట్విట్ట‌ర్‌లో రాసుకోచ్చారు. కాగా ఇంత‌కుముందు హరి, విశాల్ కాంబోలో వ‌చ్చిన పూజ(Pooja movie) చిత్రానికి కూడా దేవిశ్రీయే సంగీతం అందించాడు. దీంతో ఈ ట్ర‌యో మ‌ళ్లి రీపిట్ కాబోతుంది. ఇక ఈ చిత్రాన్ని విశాల్ ఫిల్మ్ ఫ్యాక్టరీ(Vishal Film Factory), స్టోన్ బెంచ్ ఫిల్మ్స్ (Stone bench films) బ్యానర్‌పై తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో ఎవరు కనిపించబోతున్నారు.. ఇతర నటీనటులెవరనే దానిపై రాబోయే రోజుల్లో క్లారిటీ రానుంది.

విశాల్ దీంతోపాటు స్వీయ‌ దర్శకత్వంలో తుప్పరివాల‌న్ 2 (Thupparivaalan 2) మూవీ చేస్తున్నాడు. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వస్తున్న ఈ డిటెక్టివ్ ఫిల్మ్‌ను హోంబ్యాన‌ర్ విశాల్ ఫిలిం ఫ్యాక్టరీపై విశాల్ స్వయంగా నిర్మిస్తున్నాడు.

Hit the drums 🥁

Elated to have the Rockstar @ThisisDSP on board #Vishal34 – get ready for some exciting music coming your way!#DSPjoinsVishal34 #ProductionNo14 @VishalKOfficial #Hari pic.twitter.com/tXePizXmJA

— Vishal Film Factory (@VffVishal) July 15, 2023