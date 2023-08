August 9, 2023 / 01:21 PM IST

Mahesh Birthday | నేడు సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు (Mahesh Babu) పుట్టినరోజు. ఈ సంద‌ర్భంగా ఆయ‌న‌కు సోష‌ల్ మీడియాలో శుభాకాంక్షలు(Birthday Wishes) వెలువెత్తుతున్నాయి. సినిమా ఇండ‌స్ట్రీకి చెందిన ప్ర‌ముఖులే కాక రాజ‌కీయ‌, క్రీడా రంగాల‌కు చెందిన వారు కూడా విషెస్ అందిస్తున్నారు. తాజాగా టాలీవుడ్ హీరో ద‌గ్గుబాటి వెంక‌టేశ్ (Victory Venkatesh) ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా మ‌హేష్ బాబుకి ప్ర‌త్యేక శుభాకాంక్ష‌లు తెలియ‌జేశారు.

“పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు చిన్నోడా(Chinnoda).. ఈ పుట్టినరోజున నీకు అమితమైన ప్రేమ, ఆనందం దొరకాలని కోరుకుంటున్నాను” అంటూ వెంకీ సోష‌ల్ మీడియాలో రాసుకోచ్చారు. కాగా ప్ర‌స్తుతం ఈ పోస్టు నెటిజ‌న్స్‌ని ఎంతగానో అల‌రిస్తుంది. ఇక వెంకటేష్, మహేష్ బాబు కలిసి ‘సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు ‘(SVSC) సినిమాలో నటించిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ సినిమాలో వీరిద్దరి నటన, బ్రోమాన్స్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్‌కి బాగా కనెక్ట్ అయింది. దీంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించింది.

Happy Birthday Chinnoda…

Wishing you abundant love and happiness on your special day ❤️ @urstrulyMahesh pic.twitter.com/k75BIijkTt

— Venkatesh Daggubati (@VenkyMama) August 9, 2023