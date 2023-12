Operation Valentine | ట్రెండింగ్‌లో వరుణ్‌తేజ్‌ ఆపరేషన్ వాలెంటైన్‌ టీజర్‌

Operation Valentine | వరుణ్‌ తేజ్‌ (Varun Tej) కాంపౌండ్ నుంచి VT13గా వస్తోన్న చిత్రం ఆపరేషన్ వాలెంటైన్‌ (Operation Valentine). మాజీ మిస్ యూనివర్స్‌ మానుషి చిల్లర్‌ (Manushi Chhillar) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. శక్తి ప్రతాప్‌ సింగ్‌ హడ డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు.

December 22, 2023 / 09:34 AM IST

Operation Valentine | టాలీవుడ్ హీరో వరుణ్‌ తేజ్‌ (Varun Tej) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న సినిమాల్లో ఒకటి ఆపరేషన్ వాలెంటైన్‌ (Operation Valentine) సినిమాలో నటిస్తోంది. వార్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో VT13గా వస్తోన్న ఈ చిత్రంలో మాజీ మిస్ యూనివర్స్‌ మానుషి చిల్లర్‌ (Manushi Chhillar) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. పాన్ ఇండియా కథాంశంతో ఇండియన్‌ ఎయిర్‌ఫోర్స్ (భారత వైమానిక దళం)కు నివాళిగా తెరకెక్కిస్తున్న ఈ మూవీని యాడ్ ఫిల్మ్‌ మేకర్‌, సినిమాటోగ్రఫర్‌, వీఎఫ్‌ఎక్స్‌ స్పెషలిస్ట్‌ శక్తి ప్రతాప్‌ సింగ్‌ హడ డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు.

ఈ చిత్రంలో వరుణ్‌ తేజ్‌ ఫైటర్‌ పైలట్‌గా నటిస్తుండగా.. మానుషి చిల్లర్‌ రాడార్‌ ఆఫీసర్‌గా కనిపించనుంది. యదార్థ సంఘటనల స్పూర్తితో తెలుగు, హిందీ బై లింగ్యువల్ ప్రాజెక్ట్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ టీజర్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది. మన ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ను ఇంకో దేశంలోకి పంపించడమంటే.. యుద్ధాన్ని ప్రకటించడమే.. అంటూ సాగుతున్న టీజర్‌ నెట్టింట టాప్‌ ట్రెండింగ్‌లో నిలుస్తోంది. 1.27 నిమిషాల నిడివి ఉన్న టీజర్‌ రెండు భాషల్లో 20 మిలియన్లకుపైగా వ్యూస్‌తో ట్రెండింగ్‌లో నిలుస్తోంది. ఈ మూవీ ఫిబ్రవరి 16న 2024 గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

ఈ మూవీని సోనీ పిక్చర్స్-రెనాయ్‌సెన్స్ పిక్చర్స్ బ్యానర్లపై సందీప్ ముద్ద, నందకుమార్‌ అబ్బినేని తెరకెక్కిస్తున్నారు. వరుణ్ తేజ్ దీంతోపాటు పలాస 1978 ఫేం కరుణకుమార్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న పాన్ ఇండియా సినిమా మట్కా (Matka)లో కూడా నటిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని వైరా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కిస్తున్నారు.

