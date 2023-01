Vaishnavi Chaitanya | వైష్ణవి చైతన్యకు బర్త్‌ డే విషెస్‌.. బేబి నుంచి కొత్త పోస్టర్‌

January 4, 2023 / 03:22 PM IST

హృదయకాలేయం ఫేం సాయి రాజేశ్‌ (Sai rajesh) డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కుతున్న తాజా చిత్రం బేబి (Baby). ఆనంద్‌ దేవరకొండ, వైష్ణవి చైతన్య (Vaishnavi Chaitanya) హీరోహీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. విరాజ్‌ అశ్విన్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌, టీజర్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది. కాగా మూవీ లవర్స్ కోసం మరో అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్.

ఇవాళ వైష్ణవి చైతన్య పుట్టినరోజు. ఈ సందర్భంగా ఆమెకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ స్పెషల్ పోస్టర్‌ విడుదల చేశారు. సంప్రదాయ వస్త్రధారణలో ఒకవైపు.. స్టైలిష్ లుక్‌లో మరోవైపు డిఫరెంట్ షేడ్స్ లో కనిపిస్తూ.. సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది వైష్ణవి చైతన్య.మాస్‌ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై ఎస్‌కేఎన్‌ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. రొమాంటిక్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో వైష్ణవి చైతన్య ఫీ మేల్ లీడ్‌రోల్‌ పోషిస్తోంది.

ఈ సినిమా నుంచి విడుదల చేసిన ఓ రెండు మేఘాలిలా లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ హీరోహీరోయిన్ల మధ్య ఫీల్ గుడ్‌ ట్రాక్‌తో సాగుతూ మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ ను ఆకట్టుకుంటోంది. ఆనంద్‌ దేవరకొండ ఈ ఏడాది హైవే సినిమా (ఆహా ప్రాజెక్ట్‌)తో ప్రేక్షకులను పలుకరించాడు. బేబి సినిమాతోపాటు గమ్‌ గమ్‌ గణేశా చిత్రం కూడా చేస్తున్నాడు ఆనంద్‌ దేవరకొండ.

బేబి నుంచి వైష్ణవి చైతన్య కొత్త పోస్టర్‌..

ఓ రెండు మేఘాలిలా లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌..

A Melody as afresh as your FIRST LOVE ❤️#ORenduPremaMeghaalila – #Baby1stSingle OUT 👇

– https://t.co/x7UncF4KI7

✍️ @IananthaSriram

🎤 @Sreeram_singer & Kids

🎹 @VijaiBulganin

🎬 @sairazesh

💰@sknonline@ananddeverkonda @viraj_ashwin @iamvaishnavi04 @MassMovieMakers pic.twitter.com/XJYWr58Cqe

