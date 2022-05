May 2, 2022 / 11:52 AM IST

ముంబై : ఈ యేటి ఐపీఎల్‌లో ఉమ్రాన్ మాలిక్ త‌న స్పీడ్‌తో అంద‌ర్నీ అట్రాక్ట్ చేస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్ ప్లేయ‌ర్ ఆదివారం చెన్నైతో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో ఓ కొత్త రికార్డు క్రియేట్ చేశాడు. టోర్నీలోనే అత్యంత వేగవంత‌మైన బంతిని విసిరాడు. అది కూడా ధోనీకి వేయ‌డం విశేషం. నిజానికి ఈ మ్యాచ్‌లో రెండుసార్లు మాలిక్ ఫాస్టెస్ బాల్ వేశాడు. 154 కిలోమీట‌ర్ల వేగంతో మాలిక్ ఈ మ్యాచ్‌లో రెండు బంతుల్ని విసిరాడు. ఇన్నింగ్స్ ప‌దో ఓవ‌ర్‌లో చెన్నై ఓపెన‌ర్ గైక్వాడ్‌కు కూడా 154 కిలోమీట‌ర్ల వేగంతో మాలిక్ బంతిని విసిరాడు. ఆ బాల్‌ను అత‌ను ఫోర్ కొట్టాడు. ఒక మ‌ళ్లీ 19వ ఓవ‌ర్‌లో మాలిక్ ఓ యార్క‌ర్ వేశాడు. ధోనీ బ్యాటింగ్ చేస్తున్న స‌మ‌యంలో.. 154 కిలోమీట‌ర్ల వేగంతో ఉమ్రాన్ ఆ యార్క‌ర్ బౌల్ చేశాడు. ఆ బంతికి ధోనీ సింగిల్ తీశాడు. ఈ సీజ‌న్‌లో ఫాస్టెస్ట్ బంతి వేసిన బౌల‌ర్ల‌లో ల‌కీ ఫెర్గూస‌న్‌ను ఉమ్రాన్ మాలిక్ బీట్ చేసిన‌ట్లు ట్విట్ట‌ర్‌లో నెటిజెన్స్ పేర్కొన్నారు. మాలిక్ త‌న స్పీడ్‌తో హోరెత్తించినా.. ఆ మ్యాచ్‌లో మాత్రం హైద‌రాబాద్ జ‌ట్టుకు ఓట‌మి త‌ప్ప‌లేదు.

Top 5 fastest delevery in Ipl

Out of which 4 delivery bowled by umran malik 🔥🔥🔥🤯 154#UmranMalik#CSKvSRH#SRHvCSK #MSDhoni pic.twitter.com/jogiRrYOQC

— Abhi jain 🏹💉💉🇮🇳 (@Abhijai74527667) May 1, 2022