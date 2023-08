August 5, 2023 / 03:19 PM IST

The Flash Movie OTT | ఈ ఏడాది హాలీవుడ్‌లో వచ్చి భారీ హిట్ కొట్టిన సూపర్ హీరో చిత్రం ది ఫ్లాష్ (The Flash). అండీ ముషియెట్టి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాడు. ఈ మూవీ ట్రైల‌ర్ విడుద‌లయిన‌ప్పుడు ఇండియాలో విప‌రీతంగా ట్రెండ్ అయిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ ట్రైల‌ర్‌లో భార‌తీయులు చాలా మంది ఇష్ట‌దైవంగా కొలిచే హ‌నుమంతుడు (Lord Hanuman) క‌నిపిస్తాడు. దీంతో అప్ప‌ట్లో ఈ సినిమా మీద సోష‌ల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తును చ‌ర్చ కూడా జ‌రిగింది. హ‌నుమంతుని రిఫ‌రెన్స్ ఈ మూవీలో ఖ‌చ్చితంగా ఉంటుంద‌ని.. అందుకే ఆయ‌న పోస్ట‌ర్ పెట్టార‌ని నెటిజ‌న్లు అప్ప‌ట్లో కామెంట్లు చేశారు. ఇక డీసీ, వార్నర్ బ్రదర్స్ స‌మ‌ర్ప‌ణ‌లో వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం జూన్ 16 న విడుద‌లై బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద మంచి క‌లెక్ష‌న్ల‌ను రాబ‌ట్టుకోంది. తాజాగా ఈ సినిమా ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది.

సూపర్ హీరో జోనర్‌లో వ‌చ్చిన ఈ సినిమా యాక్షన్, ఫాంటసీ ఎంటర్ టైనర్‌గా ఆల‌రించి మంచి విజ‌యం సొంతం చేసుకుంది. కాగా ఈ సినిమా ఓటీటీలోకి వ‌చ్చేసింది. ఈ సినిమా హక్కులను ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫాం అమెజాన్ ప్రైమ్ (Amazon Prime) దక్కించుకోగా.. ప్ర‌స్తుతం ఈ మూవీ ప్రైమ్‌లో రెంట్‌గా స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది.

speeding through time and parallel worlds! ⚡️

The Flash now available on #PrimeVideoStore, rent now! pic.twitter.com/plhd9Db0lV

— prime video IN (@PrimeVideoIN) August 4, 2023