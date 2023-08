August 3, 2023 / 12:50 PM IST

SEX Education Season 4 | ఆన్‌లైన్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లో వ‌న్ ఆఫ్ ది లీడింగ్ పొజిష‌న్‌లో ఉంది నెట్‌ఫ్లిక్స్ (Netflix). డిఫ‌రెంట్ ఓరియెంటెడ్ కంటెంట్‌తో ఎల్లప్పుడూ ప్రేక్ష‌కుల‌కు అలరిస్తూ వస్తుంది. అయితే నెట్‌ఫ్లిక్స్ సిరీస్‌లలో బాగా పాపుల‌ర్ అయిన కామెడీ-డ్రామా సిరీస్ ‘సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ (SEX Education). టీనేజ్‌లో జ‌రిగే అనుభ‌వాలు, రిలేష‌న్‌షిప్స్, కాలేజ్ లైఫ్ నేపథ్యంలో వచ్చిన ఈ సిరీస్‌ ప్రేక్షకులకు బాగానే చేరువైంది. తాజాగా ఈ సిరీస్‌కు సంబంధించి ఫైన‌ల్ సీజన్‌ రెడీ (Sex Education Final Season) అవుతుంది.

2019లో నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ అయిన సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ మొద‌టి సీజ‌న్ (Season 1) ఎంత పెద్ద హిట్ అయ్యిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. దీనికి కొనసాగింపుగా వ‌చ్చిన సీజ‌న్ 2, సీజ‌న్ 3లు కూడా ప్రేక్ష‌కుల‌ను అల‌రించాయి. తాజాగా ఫైన‌ల్ సీజన్‌కు (సీజ‌న్ 4) సంబంధించిన అప్‌డేట్‌ను మేకర్స్ అందించారు. దీనికి సంబంధించి ఫ‌స్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్‌ను విడుదల చేశారు. ఈ విష‌యాన్ని తెలుపుతూ.. “కొత్త ప్రదేశాలు, కొత్త సమస్యలు. సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ 4వ సీజ‌న్ (చివరి సీజ‌న్) ఫస్ట్ లుక్ అంటూ” సోష‌ల్ మీడియాలో నెట్‌ఫ్లిక్స్ రాసుకోచ్చింది.

New places, new problems.

Here’s your first look at the fourth and final season of Sex Education pic.twitter.com/SS02iSoqpw

— Netflix (@netflix) August 2, 2023