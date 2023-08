August 5, 2023 / 12:21 PM IST

Scam 2003: The Telgi Story | ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫార్మ్ సోని లీవ్‌లో ప్రసారం అయ్యే ” స్కామ్ 1992: ది హర్షద్ మెహతా స్టోరీ (Scam 1992) ” సిరీస్ గురించి అంద‌రికి తెలిసే ఉంటుంది. స్టాక్ బ్రోక‌ర్ హ‌ర్ష‌ద్ మెహ‌తా(Harshad Mehetha) జీవిత చ‌రిత్ర ఆధారంగా తెర‌కెక్కిన ఈ వెబ్‌సిరీస్‌ను 2020లో సోని లీవ్(Sony LIV) ప్ర‌సారం చేసింది. అయితే ఈ సిరీస్ రావడం రావ‌డమే మంచి మౌత్ టాక్‌తో వ‌చ్చి భారీ విజ‌యాన్ని సోంతం చేసుకుంది.

1992లో స్టాక్ మార్కెట్‌ను కుదిపేసిన హ‌ర్ష‌ద్ మెహ‌తా స్కామ్‌ను ద‌ర్శ‌కుడు హన్స‌ల్ మెహ‌తా (Hansal Mehetha) చాలా ఆస‌క్తిక‌రంగా తెర‌కెక్కించారు. హ‌ర్ష‌ద్ పాత్ర‌లో ప్ర‌తీక్ గాంధీ జీవించేశాడు. ఇక ఈ వెబ్‌సిరీస్ వచ్చి మూడేండ్లు దాటినా ఇప్ప‌టికి ఐఎండీబీ(IMDB) రేటింగ్స్‌లో 9.3 రేటింగ్‌తో టాప్ పొజిష‌న్‌లో ఉంది. ఈ షో ఇండియాలోనే కాకుండా ప్ర‌పంచంలోని ఆల్‌టైమ్ పాపుల‌ర్ షోల‌లో ఒక‌టిగా నిలిచింది. ప్ర‌పంచంలోని 250 అత్యుత్త‌మ టీవీ షోలు, వెబ్ సిరీస్‌ల‌లో దీనికి స్థానం ద‌క్కింది. ఇక ఈ వెబ్‌సిరీస్‌కు కొనసాగింపుగా స్కామ్ 2003 రానున్న విష‌యం తెలిసిందే. తాజాగా స్కామ్ 2003 సీజ‌న్ 2 సంబంధించి మేక‌ర్స్ ఒక సాలిడ్ అప్‌డేట్‌ను అందించారు. సోని లీవ్(SONY LIV 3rd Anniversary) ఓటీటీ లాంచ్ అయ్యి మూడేళ్లు అవుతున్న సంద‌ర్భంగా స్కామ్ 2003 సంబంధించిన‌ టీజ‌ర్‌ను మేక‌ర్స్ తాజాగా విడుద‌ల చేశారు.

స్కామ్ 2003: ది తెల్గీ స్టోరీ (Scam 2003: The Telgi Story) టైటిల్‌తో రానున్నఈ సిరీస్‌లో.. 2003లో ఫేక్ స్టాంప్ పేపర్స్ సృష్టించి బ్యాంకులను, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీల‌ను మోసం చేసిన ‘అబ్దుల్ కరీం తెల్గి‘ జీవిత చ‌రిత్ర ఆధారంగా ఈ సీరిస్ తెర‌కెక్కనుంది. ఈ విష‌యాన్ని తెలుపుతూ.. “ఆట పెద్దదే.. మరి ఆటగాడు .!అబ్దుల్ కరీం తెల్గీ ఇండియాలో చేసిన అతిపెద్ద కుంభకోణం కథ. ఇది ఊహించలేని స్థాయిలో దేశాన్ని దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. ఈ స్కామ్ 2003: ది తెల్గీ స్టోరీ సెప్టెంబరు 2 నుంచి సోని లీవ్‌లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుందంటూ.. సోని లీవ్ రాసుకోచ్చింది.

Khel bada tha, aur khiladi…!

The story of one of India’s biggest scam by Abdul Karim Telgi, which shocked the nation with its unimaginable scale.

Streaming on 2nd September, only on Sony LIV@SonyLIV @SonyLIVIntl pic.twitter.com/EcK578UuoO

— Sony LIV (@SonyLIV) August 4, 2023