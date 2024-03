March 5, 2024 / 08:20 PM IST

Game Changer | శంకర్‌ (Shankar)‌ దర్శకత్వంలో టాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్ రాంచరణ్‌ (Ram Charan) హీరోగా నటిస్తున్న చిత్రం గేమ్‌ఛేంజర్‌ (Game changer). పొలిటిక‌ల్ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీలో బాలీవుడ్ బ్యూటీ కియారా అద్వానీ ఫీమేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. షూటింగ్ దశలో ఉన్న ఈ మూవీకి సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది.

గేమ్‌ ఛేంజర్‌ నయా అప్‌డేట్‌ మార్చి 27న రానుందని ఇప్పటికే ఓ అప్‌డేట్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

ఇదే అప్‌డేట్‌ను నిజం చేస్తూ అధికారిక ప్రకటన బయటకు వచ్చింది. గేమ్‌ ఛేంజర్‌ నుంచి జరగండి లిరికల్‌ వీడియో సాంగ్‌ను రాంచరణ్‌ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మార్చి 27న లాంఛ్ చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ చిత్రంలో రాజోలు భామ అంజలి, బాలీవుడ్ నటుడు హ్యారీ జోష్‌, ఎస్‌జే సూర్య, నవీన్‌ చంద్ర, శ్రీకాంత్‌, స‌ముద్రఖని, జ‌య‌రాయ్‌, సునీల్‌ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ వెంక‌టేశ్వర క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై దిల్‌ రాజు తెర‌కెక్కిస్తున్నారు.

గేమ్‌ ఛేంజర్‌కు పాపులర్ డైరెక్టర్‌ కార్తీక్ సుబ్బరాజు కథనందిస్తుండగా.. సాయిమాధ‌వ్ బుర్రా డైలాగ్స్ అందిస్తున్నారు. తెలుగు, తమిళం, హిందీ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానున్న ఈ చిత్రానికి ఎస్‌ థమన్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. గేమ్‌ ఛేంజర్‌ షూటింగ్ ఏప్రిల్‌ కల్లా పూర్తవనున్నట్టు వార్తలు రాగా.. కొత్త అప్‌డేట్ రావాల్సి ఉంది.

. #Jaragandi song from RamCharan – Shankar’s #GameChanger releasing on 27th March on the eve of Ramcharan’s birthday @AlwaysRamCharan @shankarshanmugh #RamCharan #GlobalStarRamCharan pic.twitter.com/s1AywUuZW9

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) March 5, 2024