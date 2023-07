IND vs WI | అశ్విన్ అరుదైన రికార్డు.. ఇండియా నుంచి అతనొక్కడే

July 13, 2023 / 01:19 PM IST

R Ashwin | టీమిండియా వెటరన్ స్పిన్నర్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ (Ravichandran Ashwin) చరిత్ర సృష్టించాడు. వెస్టిండీస్‌ (West Indies vs India) తో జరుగుతున్న తొలి టెస్ట్‌లో ఆ జట్టు యువ‌ ఓపెనర్ తేజ్ నారయణ్ (12)‌ను క్లీన్ బౌల్డ్ చేసి టెస్ట్ క్రికెట్‌లో తండ్రీ కొడుకులను (father-son duo) ఔట్ చేసిన మొట్ట‌మొద‌టి భారత బౌలర్‌గా చరిత్రలో నిలిచాడు.

2011 వెస్టిండీస్‌తో జ‌రిగిన టెస్ట్ మ్యాచ్‌లో భాగంగా మాజీ లెజెండ్ క్రికెటర్ శివనారయణ్ చంద్రపాల్‌ (Shivnarine Chanderpaul)ను అశ్విన్ ఔట్ చేశాడు. అయితే శివనారయణ్ చంద్రపాల్ కొడుకే.. యువ‌ ఓపెనర్ తేజ్ నారయణ్(Tagnarine Chanderpaul). దీంతో అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో తండ్రీ కొడుకులను అవుట్ చేసిన తొలి భారత బౌలర్‌గా అశ్విన్ రికార్డులకు ఎక్కాడు. అంత‌కుముందు టెస్ట్ క్రికెట్‌లో ఇయాన్ బోథమ్, వసీం అక్రమ్, మిచెల్ స్టార్క్ ఈ ఘనత సాధించగా… తాజాగా అశ్విన్ ఈ లిస్టులో చేరాడు.

మరోవైపు వెస్టిండీస్‌(West Indies vs India)తో జరుగుతున్న తొలి టెస్టులో టీమిండియా పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శిస్తుంది. తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో విండీస్‌ను 150 పరుగులకే ఆలౌట్ చేసిన భార‌త్.. అనంతరం బ్యాటింగ్‌కు దిగి తొలి రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి వికెట్ నష్టపోకుండా 80 పరుగులు చేసింది. రోహిత్‌ శర్మ (30), యశస్వి జైస్వాల్ (40) క్రీజులో ఉన్నారు. భారత్ ఇంకా 70 పరుగులు వెనుకబడి ఉంది.

The moment Ravi Ashwin created history!

The first Indian to pick the wicket of father (Shivnarine) and son (Tagenarine) in Tests. pic.twitter.com/nvqXhLz0ze

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 12, 2023