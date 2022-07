July 30, 2022 / 09:30 AM IST

చంఢీఘ‌డ్‌: పంజాబ్ ఆరోగ్య‌శాఖ మంత్రి చేత‌న్ సింగ్ జౌరామాజ్రాపై తీవ్ర విమ‌ర్శ‌లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఫ‌దీద్‌కోట్‌లోని బాబా ఫ‌రీద్ యూనివ‌ర్సిటీకి త‌నిఖీ కోసం వెళ్లిన మంత్రి చేత‌న్ అక్క‌డ అధికారుల‌తో దురుసుగా వ్య‌వ‌హ‌రించారు. హాస్పిట‌ల్‌లో ఉన్న బెడ్ల‌ను ప‌రిశీలించిన ఆయ‌న‌.. అవి పాడైపోవ‌డాన్ని చూసి వైస్ ఛాన్స‌ల‌ర్ డాక్ట‌ర్ రాజ్ బ‌హ‌దూర్‌పై ఆగ్ర‌హం వ్య‌క్తం చేశారు. పూర్తిగా ధ్వంస‌మైన బెడ్ల‌పై ఎలా పేషెంట్లు ప‌డుకుంటార‌ని వీసీని మంత్రి నిల‌దీశారు. నాసిర‌కం బెడ్‌పై ప‌డుకోవాలంటూ ఆ అధికారిని మంత్రి ఆదేశించారు. మంత్రి ఆదేశాల‌కు భ‌య‌ప‌డ్డ ఆ వ‌ర్సిటీ వీసి ఓ బెడ్‌పై ప‌డుకున్నాడు. మంత్రి చేత‌న్ ప్ర‌వ‌ర్త పై విప‌క్షాలు విమ‌ర్శ‌లు చేస్తున్నాయి. ఆమ్ ఆద్మీ చీప్ ట్రిక్స్‌కు పాల్ప‌డుతోంద‌ని ఆరోపిస్తున్నాయి. ఇలాంటి ప్ర‌వ‌ర్త‌న మెడిక‌ల్ స్టాఫ్‌ను మాన‌సికంగా నిర్వీర్యం చేస్తోంద‌ని విప‌క్షాలు విమ‌ర్శించాయి.

Cheap theatrics of Aam Aadmi Party never ceases. Today the Vice Chancellor of Baba Farid Medical University,Raj Bahadur Singh was publicly humiliated by the Health minister Chetan Singh Jouramajra (+2 Pass).This type of mob behaviour will only demoralise our medical staff. pic.twitter.com/ZGJCbEPjhm

— Pargat Singh (@PargatSOfficial) July 29, 2022