September 8, 2022 / 11:57 AM IST

సెయింట్ లూసియా: పాకిస్థాన్ మాజీ పేస్ బౌల‌ర్ మొహ‌మ్మ‌ద్ ఆమిర్ ప్ర‌స్తుతం క‌రేబియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీడ్‌లో ఆడుతున్నాడు. అత‌ను జ‌మైకా త‌ల్ల‌వాస్ త‌ర‌పున ప్రాతినిధ్యం వ‌హిస్తున్నాడు. అయితే బాలీవుడ్ న‌టి, పంజాబ్ కింగ్స్ ఓన‌ర్ ప్రీతి జింతాతో ఆమిర్ సెల్ఫీ దిగాడు. ఆ ఫోటోను అత‌ను త‌న ట్విట్ట‌ర్ అకౌంట్‌లో షేర్ చేశాడు. అంతేకాదు త‌న ఆల్‌టైమ్ ఫెవ‌రేట్ బాలీవుడ్ న‌టి అంటూ ఆ ఫోటోకు ట్యాగ్‌లైన్ కూడా ఇచ్చాడు. సీపీఎల్‌లోని సెయింట్ లూసియా కింగ్స్ జ‌ట్టుకు ప్రీతి జింతా కో ఓన‌ర్‌గా ఉంది. గ్రాస్ ఐలెట్‌లో త‌ల్ల‌వాస్‌, కింగ్స్ మ‌ధ్య జ‌రిగిన మ్యాచ్‌కు ప్రీతి హాజ‌రైంది. ఆ స‌మ‌యంలో ప్రీతితో ఆమిర్ సెల్ఫీ దిగాడు. ఆ ఫోటోనే అత‌ను త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో పోస్టు చేశాడు. జ‌మైకా త‌ర‌పున ఆడుతున్న ఆమిర్ 4 ఓవ‌ర్ల‌లో 25 ర‌న్స్ ఇచ్చి మూడు వికెట్లు తీసుకున్నాడు. కానీ ఆ జ‌ట్టు రెండు వికెట్ల తేడాతో సెయింట్ లూసియా కింగ్స్ చేతిలో ఓట‌మి పాలైంది. ఆమిర్ అంత‌ర్జాతీయ క్రికెట్ నుంచి 2020లో రిటైర్ అయ్యాడు. అత‌ను 36 టెస్టులు, 61 వ‌న్డేలు, 50 టీ20లు ఆడాడు. అన్ని ఫార్మాట్ల‌లో క‌లిపి అత‌ను 259 వికెట్లు తీసుకున్నాడు.

my all time favourite from bollywood @realpreityzinta pic.twitter.com/vwLG0Ga4gE

— Mohammad Amir (@iamamirofficial) September 8, 2022