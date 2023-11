Payal Rajput Coming With Another Sensational Role In Her Next

Payal rajput | మరో సంచలన పాత్రలో పాయల్ రాజ్‌పుత్ !

Payal rajput | ‘ఆర్‌ఎక్స్‌ 100’ చిత్రంతో పాపులరైన హీరోయిన్ పాయల్ రాజ్‌పుత్‌ (Payal rajput). ఇప్పుడు మరోసారి దర్శకుడు అజయ్‌ భూపతి దర్శకత్వంలో పాయల్‌ లీడ్ రోల్ లో రూపొందించిన చిత్రం ‘మంగళవారం’ (Mangalavaaram).

November 9, 2023 / 05:28 PM IST

ఇప్పుడు మరోసారి దర్శకుడు అజయ్‌ భూపతి దర్శకత్వంలో నటిస్తోంది పాయల్.

పాయల్‌ లీడ్ రోల్ లో దర్శకుడు అజయ్‌ భూపతి రూపొందించిన చిత్రం ‘మంగళవారం’ (Mangalavaaram). నందితా శ్వేత, అజయ్‌ ఘోష్, దివ్యా పిళ్లై తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ నెల 17న ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. కాగా ఈ చిత్రంలో పాయల్ చేసిన పాత్ర పై ఓ ఆసక్తికరమైన విషయం తెలుస్తోంది.

ఇందులో పాయల్ నింఫోమానియాక్ కండీషన్ వున్న పాత్రలో కనిపిస్తుందని సమాచారం. నింఫోమానియాక్ అంటే.. శృంగార కోరికలను అదుపు చేయలేని స్థితి. ఈ పాత్ర చాలా బోల్డ్ గా వుంటుందని, కథలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుందని సమాచారం. ఇప్పటికే విడుదలైన ట్రైలర్ లో కొన్ని బోల్డ్ సీన్లు వున్న సంగతి తెలిసిందే. ‘ఆర్‌ఎక్స్‌ 100’ తర్వాత పాయల్‌- అజయ్‌ భూపతి కాంబోలో తెరకెక్కిన చిత్రం కావడంతో ‘మంగళవారం’పై ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ నెల 17న ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

