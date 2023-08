August 4, 2023 / 12:19 PM IST

Pareshan Movie Ott | నాటకరంగ అనుభవంతో వెండితెరపై తనదైన ముద్ర వేస్తున్నాడు తెలంగాణ నటుడు తిరువీర్ (Actor Thiruveer). ఈ యువకుడు ‘జార్జ్‌ రెడ్డి’, ‘పలాస’, ‘మల్లేశం’ తదితర చిత్రాలతో మంచి న‌టుడిగా గుర్తింపు తెచ్చుకుని.. ఇటీవలే మసూద (Masooda) సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ (Block Buster) హిట్టందుకున్నాడు. తాజాగా ఈ యంగ్ హీరో న‌టించిన చిత్రం ‘పరేషాన్‌’. రూపక్ రొనాల్డ్‌ సన్‌ (Rupak Ronaldson) దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాకు సురేష్‌ ప్రొడక్షన్స్‌ (Suresh productions) ద్వారా ద‌గ్గుబాటి హీరో రానా (Daggubati rana) సమర్పకుడిగా వ్యవహరించారు.

తెలంగాణలోని ఓ గ్రామంలో స్నేహితుల మధ్య జరిగే సంఘటనల నేపథ్యంలో వ‌చ్చిన ఈ సినిమా ఫ‌న్ ఎంటర్ టైనర్‌గా ఆల‌రించి మంచి విజ‌యం సొంతం చేసుకుంది. ఈ చిత్రం తాజాగా ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ఈ సినిమా హక్కులను ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫాం సోనీలివ్ (SonyLiv) దక్కించుకున్న విష‌యం తెలిసిందే. కాగా నేటి నుంచి ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కానుండ‌గా.. చెప్పిన డేట్ కంటే ముందే నిన్నరాత్రి సోనీలివ్ ఈ సినిమాను విడుద‌ల చేసింది. ఈ విష‌యాన్ని తెలుపుతూ.. “ఇబ్బందులు ‘పరేషాన్‌’ అనే పేరు పెట్టుకుని వచ్చేసాయి. పల్లెటూరి జీవితంలోని హ్యాపీనెస్‌ను ఎంజాయ్ చేయండి. రానా దగుబట్టి సమర్పిస్తున్న ‘పరేషాన్‌’ ఇప్పుడు సోనీ లీవ్‌లో ప్రసారం అవుతుందంటూ” సోష‌ల్ మీడియాలో రాసుకొచ్చింది. దీనితోపాటు ఓ వీడియోను జ‌త చేసింది.

Trouble finds a new name in ‘Pareshan’! Join the craziness of village life with your mischievous buddies 😆🎥

Rana Dagubatti presents ‘Pareshan’ is streaming now on Sony LIV.#SonyLIV #Pareshan #PareshanOnSonyLIV@RanaDaggubati @iamThiruveeR @PavaniKaranam1 @imvishwadev pic.twitter.com/65Bcr80gPK

