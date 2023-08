Parasite Movie OTT | ఎట్టకేలకు ఓటీటీలోకి వస్తున్న ఆస్కార్ విన్నింగ్ మూవీ.. స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే

August 10, 2023 / 01:48 PM IST

Parasite Movie | లాక్‌డౌన్ టైంలో వ‌చ్చిన కొరియ‌న్ మూవీ ‘పారాసైట్‌’ (Parasite) గుర్తుందా.! 2019లో వ‌చ్చిన ఈ మూవీ ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా క‌లెక్ష‌న్స్ కొల్లగొట్టడమేకాకుండా 2020 సంవత్సరానికి గానూ చలన చిత్ర పరిశ్రమలో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మక భావించే నాలుగు ఆస్కార్‌ (Oscars) అవార్డులను సొంతం చేసుకుంది. దక్షిణ కొరియా (South korea)లో పేద, ధనవంతుల జీవనం మధ్య వ్యత్యాసాన్ని తెలుపుతూ ఈ సినిమా ఉండ‌గా.. బాన్‌ జూన్‌ హో (Bong Joon-ho) ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు.

ఇక ఈ మూవీ చూసిన దర్శకధీరుడు రాజమౌళి (SS Rajamouli) పారాసైట్‌ తనకు న‌చ్చ‌లేద‌ని చాలా బోరింగ్‌గా అనిపించిందని సెన్సెషన‌ల్ కామెంట్లు చేశారు. ఈ కామెంట్స్ అప్ప‌ట్లో వైర‌ల్ కూడా అయ్యాయి. కాగా ఈ చిత్రం విడుద‌లైన దగ్గ‌ర నుంచి ఓటీటీలో ఎప్పుడు వ‌స్తుందా ఎప్పుడెప్పుడు చూద్దామా అని ప్రేక్షకులు కూడా ఎదురుచూశారు. మొదట్లో ఈ మూవీని అమెజాన్ ప్రైమ్ తీసుకోగా అది ఇండియాలో స్ట్రీమ్ అవ్వకుండ రిస్ట్రిక్షన్ ఉంచారు. అనంతరం ఈ మూవీ డిస్నీ ప్లస్ హాట్‌స్టార్ తీసుకున్నట్లు అనౌన్స్ చేసింది. కానీ డిస్నీలో కూడా ఈ మూవీ స్ట్రీమింగ్ అవ్వ‌లేదు. ఇక దాదాపు మూడు సంవత్సరాల తరువాత ఈ మూవీ నుంచి మ‌రో ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ వ‌చ్చింది.

ఈ మూవీని ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ సోనిలీవ్ (SONY LIV) విడుద‌ల చేస్తున్న‌ట్లు తాజాగా ప్ర‌క‌టించింది. తెలుగుతో పాటు హిందీ, మలయాళం, తమిళ భాష‌ల్లో ఆగ‌ష్టు 11 నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవ్వ‌నున్న‌ట్లు తెలిపింది. కాగా ఈ సినిమా ఉత్తమ విదేశీ చిత్రం, ఉత్తమ చిత్రం, ఉత్తమ దర్శకుడు, ఉత్తమ స్క్రీన్‌ప్లే కేటగిరీల్లో నాలుగు ఆస్కార్‌లను సొంతం చేసుకుంది.

Step into Bong Joon Ho’s cinematic realm, where ambition and cunning intertwine in a power struggle of epic proportions.

Watch the 2020 Oscar-winning film #Parasite, streaming on Sony LIV from 11th August.@BONGJOONHO4 @songkanghoe #LeeSunKyun @chipmunk0210 #ParkSoDam pic.twitter.com/xvkzADeWNk

— Sony LIV (@SonyLIV) August 8, 2023