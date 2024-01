Rahat Fatel Ali Khan | బాటిల్‌ కోసం వ్యక్తిని చెప్పుతో కొట్టిన పాకిస్థానీ సింగర్‌ రహత్‌ ఫతే అలీఖాన్‌

January 28, 2024 / 10:19 AM IST

న్యూఢిల్లీ: పాకిస్థాన్‌కు చెందిన ప్రముఖ కవ్వాలీ సింగర్‌ రహత్‌ ఫతే అలీ ఖాన్‌ (Rahat Fatel Ali Khan) వివాదంలో చిక్కుకున్నాడు. బాటిల్‌ (Bottle) కోసం ఓ వ్యక్తిని చెప్పుతో కొట్టాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్ (ట్విట్టర్)లో వైరల్ అవుతున్నది. ఆ వీడియోలో అలీఖాన్‌ మొదట ఆ వ్యక్తిని చెంపదెబ్బ కొట్టాడు. అక్కడితో ఆగకుండా చెప్పులతో విచక్షణలేకుండా పదేపదే దాడిచేశాడు. అనంతరం అతని జుట్టును లాగుతూ నేలపై కూర్చోబెట్టాడు. అతడిని కొడుతూ ‘నా బాటిల్ ఎక్కడ?’ అంటూ అరుస్తున్నారు. ఆసయంలో అక్కడున్నవారు ఆయనను నిలవరించేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ ఆగలేదు. ఆ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారడంతో మరో వీడియోని పోస్ట్‌చేశాడు.

అతడు తన స్టుడెంట్‌ నవీద్‌ హుస్నైన్‌ అని పేర్కొన్నాడు. తన బాటిల్‌ను పోగొట్టాడని, అందులో పవిత్ర జలం (Holy water) ఉన్నదని చెప్పుకొచ్చాడు. తర్వాత అతనికి క్షమాపన చెప్పానని వెల్లడించాడు. కాగా, తాను తప్పు చేసినందుకే అలీఖాన్‌ తనని కొట్టారని నవీద్‌ న్‌ చెప్పాడు. తమ ఉస్తాద్‌ను బద్నాం చేసేందుకే ఆ వీడియోను వైరల్‌ చేస్తున్నారని ఆరోపించాడు. అలీఖాన్‌ తనకు సారీ చెప్పారని తెలిపాడు.

In 2019, This Pakistani singer was also accused of smuggling foreign currency in India. pic.twitter.com/BF5c4yXo9N

In 2011, Rahat Fateh was detained at Delhi airport over undeclared foreign currency.

Viral video: Pakistani Singer Rahat Fateh Ali Khan beats up his employee while inquiring about a bottle.

Rahat Fateh Ali Khan issued a clarification justifying his viral video, There was Holy Water in the bottle, not Alcohol !

It seems he compelled the house help to speak words in his favor after the viral video. What say? https://t.co/1IQvEnXlyN pic.twitter.com/R7ythDEr6a

— Ashwini Shrivastava (@AshwiniSahaya) January 27, 2024