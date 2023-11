ENG vs PAK: ఇయ్యేం అయ్యే పనుల్లా కనిపిస్తలేవు.. పైగా ఫిజికల్ గానూ మెంటల్ గానూ స్ట్రెయినూ..! ఆడకుండానే పాక్ ‘ఖేల్’ ఖతం

ENG vs PAK: కోల్‌కతాలోని ఈడెన్‌ గార్డెన్‌ వేదికగా ఇంగ్లండ్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో ఒక్క బంతి కూడా ఎదుర్కోకుండానే సెమీస్‌ రేసు నుంచి జారుకుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచిన ఇంగ్లండ్‌ సారథి జోస్‌ బట్లర్‌ తొలుత బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్నాడు.

November 11, 2023 / 04:31 PM IST

ENG vs PAK: వన్డే వరల్డ్‌ కప్‌లో సెమీస్‌ అవకాశాలు లేకున్నా ‘ఏమో గుర్రమెగరావచ్చు.. మేం అద్భుతాలూ చేయావచ్చు’ అని బరిలోకి దిగిన పాకిస్తాన్‌.. శనివారం కోల్‌కతాలోని ఈడెన్‌ గార్డెన్‌ వేదికగా ఇంగ్లండ్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో ఒక్క బంతి కూడా ఎదుర్కోకుండానే సెమీస్‌ రేసు నుంచి జారుకుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచిన ఇంగ్లండ్‌ సారథి జోస్‌ బట్లర్‌ తొలుత బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకున్నాడు. బట్లర్‌ తాము మొదట బ్యాటింగ్‌ చేస్తామన్న మరుక్షణమే పాకిస్తాన్‌ ‘ఖేల్‌’ ఖతం అయింది. అధికారికంగా ఈ మ్యాచ్‌ తర్వాత ప్రకటించాల్సి ఉన్నా పాకిస్తాన్‌ సెమీస్‌ రేసు నుంచి అనధికారికంగా టాస్‌ తర్వాతే తప్పుకున్నట్టైంది.

ఈడెన్ గార్డెన్స్‌ వేదికగా పాక్‌-ఇంగ్లండ్‌ మధ్య జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో 34 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి ఇంగ్లీష్‌ జట్టు.. 2 వికెట్లు కోల్పోయి 192 పరుగులు చేసింది. ఒకవేళ ఇంగ్లండ్‌.. ఇదే ఊపులో ఆడి 300 ప్లస్‌ స్కోరు చేస్తే ఆ లక్ష్యాన్ని 6.1 ఓవర్లలోనే ఛేదిస్తేనే బాబర్‌ సేన.. న్యూజిలాండ్‌ నెట్‌ రన్‌ రేట్‌ను అధిగమించే ఛాన్స్‌ ఉంది. ఈ లెక్క ప్రకారం.. 37 బంతులకు 37 సిక్సర్లు కొట్టినా పాకిస్తాన్‌ నెట్‌ రన్‌ రేట్‌ కివీస్‌ను మ్యాచ్‌ చేయదు ఎలా చూసినా పాకిస్తాన్‌ సెమీస్‌ రేసు నుంచి నిష్క్రమించినట్టే.

Indian fans right now after seeing Pakistan eliminated from the World Cup.#PAKvsENGpic.twitter.com/Wni8jXjE1g — 101™ REPORTS (@viratkohali1231) November 11, 2023

పాకిస్తాన్‌ టాస్‌ ఓడిన తర్వాత ట్విటర్‌లో #Pakistan Eliminated ట్రెండింగ్‌లోకి వచ్చింది. బాబర్‌ సేనకు గుడ్‌ బై చెబుతూ మీమ్స్‌, ట్రోల్స్‌ నెట్టింట వెల్లువెత్తుతున్నాయి. టాస్‌ ఓడగానే ఎంత బాదినా అది కష్టమేనన్న పీలింగ్‌కు వచ్చిన పాకిస్తాన్‌ బౌలింగ్‌ లైనప్‌ కూడా గాడి తప్పింది. ఆ జటటు స్టార్‌ బౌలర్లు షహీన్‌ అఫ్రిది ఏడు ఓవర్లు వేసి ఒక్క వికెట్‌ కూడా తీయకుడా 45 రన్స్‌ ఇవ్వగా హరీస్‌ రౌఫ్‌ ఎప్పటిలాగే బ్యాటర్ల రికార్డులు మెరుగుపరుచుకోవడానికి బౌలింగ్‌ వేస్తున్నట్టుగా బంతులు విసురుతున్నాడు. ఆరు ఓవర్లు వేసిన రౌఫ్‌ 44 పరుగులిచ్చాడు. స్పిన్నర్లు కూడా పెద్దగా ప్రభావం చూపడం లేదు.

Keep believing Pakistan .. You never know .. #CWC2023 pic.twitter.com/E9AtS2n0tA — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) November 10, 2023