February 11, 2023 / 05:57 PM IST

Babar Azam : ఈ ఏడాది భార‌త్ ఆతిథ్యం ఇస్తున్న‌ వ‌న్డే వ‌రల్డ్ క‌ప్ గెల‌వ‌డ‌మే త‌న ల‌క్ష్యం, క‌ల అని పాకిస్థాన్ కెప్టెన్ బాబ‌ర్ ఆజాం అన్నాడు. ఐసీసీ మెగా టోర్నీలో అద్భుత ప్ర‌ద‌ర్శ‌న చేసి, క‌ప్పు సాధించ‌డ‌మే టార్గెట్ పెట్ట‌కున్నామ‌ని తెలిపాడు. తాజాగా ఐసీసీ డిజిట‌ల్ వింగ్‌లో బాబ‌ర్‌ మాట్లాడాడు.. ‘వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ఉన్నందున ఈ ఏడాది మేము చాలా ఎక్కువ వ‌న్డేలు ఆడ‌నున్నాం. మా ల‌క్ష్యం వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ఫైన‌ల్ చేర‌డం. ఆ త‌ర్వాత ట్రోఫీ సాధించ‌డం’ అని పాకిస్థాన్ కెప్టెన్ అన్నాడు. అంతేకాదు మెగా టోర్నీకి తమ జ‌ట్టు స‌న్న‌ద్ధ‌త గురించి కూడా చెప్పుకొచ్చాడు.

‘మా ఆలోచ‌న ఏంటంటే.. లీగ్ మ్యాచ్ నుంచి ఒక్కో మ్యాచ్ గెల‌వ‌డం. అందుక‌ని ప్ర‌తి ఒక్కరు అద్భుతంగా ఆడాలి. అందుకోసం క‌ష్ట‌ప‌డాలి. ప్ర‌ణాళికా ప్ర‌కారం ఆడాలి’ అని అని బాబ‌ర్ వెల్ల‌డించాడు. భార‌త్, పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డుల మ‌ధ్య ఆసియా క‌ప్ వేదిక‌పై వివాదం నడుస్తున్న స‌మ‌యంలో అత‌ను ఈ వ్యాఖ్య‌లు చేయ‌డం గ‌మ‌నార్హం. కెరీర్‌లో అత్యుత్త‌మ ఫామ్‌లో ఉన్న బాబ‌ర్ ఈమ‌ధ్యే 2022కు గానూ వ‌న్డే క్రికెట‌ర్, ఐసీసీ ప్లేయ‌ర్ అవార్డులు గెలుచుకున్నాడు. స్వ‌దేశంలో ఇంగ్లండ్, న్యూజిలాండ్ చేతిలో పాక్ టెస్టుల్లో, వ‌న్డేల్లో ఘోరంగా ఓడిపోయింది. అయితే.. వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ లాంటి మెగా టోర్నీలో ఆ జ‌ట్టు ఎంత ప్ర‌మాద‌క‌ర‌మో అంద‌రికీ తెలిసిందే. ఈ ఏడాది పాక్‌ టీ20 వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ ఫైన‌ల్ చేరింది. అయితే.. ఇంగ్లండ్ 5 వికెట్ల తేడాతో గెలిచి క‌ప్ ఎగ‌రేసుకుపోయింది.

అక్టోబ‌ర్ – న‌వంబ‌ర్ మ‌ధ్య వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌ జ‌ర‌గ‌నుంది. అయితే.. వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో పాకిస్థాన్ ఆడుతుందా? లేదా? అనే విష‌యంలో ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు ఒక స్ప‌ష్ట‌త రాలేదు. ఎందుకంటే.. 2023 ఆసియా క‌ప్ నిర్వ‌హ‌ణ విష‌య‌మే భార‌త్, పాక్ క్రికెట్ పెద్దల మ‌ధ్య వివాదం న‌డుస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. షెడ్యూల్ ప్ర‌కారం ఈసారి ఆసియా క‌ప్ పాకిస్థాన్ వేదిక‌గా జ‌ర‌గాలి. అయితే.. టీమిండియా ఎట్టి ప‌రిస్థితుల్లోనూ పాక్ గ‌డ్డ‌పై అడుగు పెట్టేది లేద‌ని బీసీసీఐ సెక్ర‌ట‌రీ జై షా ఇంత‌కుముందే తేల్చి చెప్పాడు. దాంతో, అప్ప‌టి పాక్ క్రికెట్ బోర్డ్ ఛైర్మ‌న్ ర‌మీజ్ రాజా, మాజీ క్రికెట‌ర్లు ర‌జాక్ త‌ద‌త‌రులు తమ జ‌ట్టు వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్‌లో ఆడ‌బోద‌ని స్ప‌ష్టం చేశారు.

తాజాగా పాక్ మాజీ క్రికెట‌ర్ జావేద్ మియాందాద్ బీసీసీఐ, భార‌త జ‌ట్టుపై తీవ్ర విమ‌ర్శ‌ల చేశాడు. ఆసియా క‌ప్‌లో ఆడ‌కుంటే ఆ జ‌ట్టు న‌ర‌కానికి వెళ్లొచ్చ‌ని వివాదాస్ప‌ద వ్యాఖ్య‌లు చేశాడు. దాంతో, టీమిండియా దిగ్గ‌జం వెంక‌టేశ్ ప్ర‌సాద్, మియాందాద్‌కు గ‌ట్టి కౌంట‌ర్ ఇచ్చాడు. భార‌త జ‌ట్టు న‌ర‌కానికి వెళ్లాల‌ని అనుకోవ‌డం లేద‌ని ట్వీట్ చేశాడు.

But they are refusing to go to hell 🙂 https://t.co/gX8gcWzWZE

— Venkatesh Prasad (@venkateshprasad) February 6, 2023