Oppenheimer Movie | క్రిస్టోఫర్ నోలన్ (Christopher Nolan) ఈ పేరు విన‌గానే మ‌న‌కు ముందుగా గుర్తొచ్చేవి బ్యాట్‌మెన్ ట్ర‌యోల‌జీ (Batman Triology), ఇంట‌ర్‌స్టెల్ల‌ర్ (Inter Stellar), టెనెట్ (Tenet), ఇన్‌సెప్ష‌న్ (Inception), డ‌న్‌కిర్క్ (Dunkirk), మెమోంటో (Memento) చిత్రాలు. అయ‌న ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వ‌చ్చిన తాజా చిత్రం ఓపెన్ హైమర్(Oppenheimer). ఈ చిత్రం ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ వద్ద దూసుకుపోతుంది.

విడుద‌లైన మొద‌టి నాలుగు రోజుల్లోనే భారత్‌లో 55 కోట్ల రూపాయల మేర కలెక్షన్లను రాబట్టుకోంది. ఇక ఇప్ప‌టికే ఈ మూవీ కోసం సినీ, రాజ‌కీయ ప్రముఖులు ఎగ‌బడుతుండ‌గా.. తాజాగా ఈ లిస్ట్‌లో టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో ద‌గ్గుబాటి వెంక‌టేశ్ చేరాడు. ఈ సినిమా చూడ‌టానికి థియేట‌ర్‌కు వెళ్లారు. అయితే ఈ విష‌యాన్ని ప్రసాద్స్ మల్టీప్లెక్స్ మేనేజర్ టెక్నికల్ ఆపరేషన్స్ – సినిమా & ఐటీ హెడ్ మోహ‌న్ కుమార్ వెల్ల‌డించారు. నిన్న మ‌న వెంకీ మామా.. ప్రసాద్స్ #PCX (లార్జ్ స్క్రీన్)లో ఓపెన్‌హైమర్ సినిమా చూడ‌టానికి వ‌చ్చారంటూ.. మోహ‌న్ కుమార్ ట్విట్ట‌ర్‌లో రాసుకోచ్చారు. ప్ర‌స్తుతం ఈ ఫోటో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారింది.

అమెరికాలోని ప్ర‌ముఖ‌ భౌతిక శాస్త్రవేత్త రాబర్ట్ ఓపెన్‌హైమర్ జీవిత చ‌రిత్ర ఆధారంగా తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా ప్రస్తుతం థియేటర్లలో విజయవంతగా రన్ అవుతోంది. ఈ చిత్రంలో సిలియన్ మర్ఫీ, ఎమిలీ బ్లంట్, మాట్ డామన్, రాబర్ట్ డౌనీ త‌దిత‌రులు నటించారు.

