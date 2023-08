August 10, 2023 / 01:08 PM IST

OG Movie | బ్రో (Bro) వంటి బ్లాక్‌బ‌స్ట‌ర్ త‌ర్వాత టాలీవుడ్‌ హీరో పవన్ కల్యాణ్ (Pawan Kalyan)‌ నటిస్తున్న లేటెస్ట్ మూవీ ఓజీ (OG). ర‌న్ రాజా ర‌న్, సాహో (Sahoo) ఫేం సుజిత్‌ (Sujith) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రం బ్యాక్ టు బ్యాక్ షెడ్యూల్స్‌ తో షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుంటుంది. ఇప్ప‌టికే ఓజీ నుంచి వ‌చ్చిన షూట్ బిగిన్స్ (ShootBegins) వీడియో అభిమానులను అలరించిన విషయం తెలిసిందే.. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి మేకర్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ అందించారు.

సెప్టెంబర్ 2న పవన్‌ కల్యాణ్ పుట్టినరోజు. అయితే పవన్‌ బర్త్‌ డే సందర్భంగా సెప్టెంబర్ 2న ఓజీ నుంచి సాలిడ్ అప్‌డేట్ వ‌స్తున్న‌ట్లు మేకర్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో తెలిపారు. ఈ విష‌యాన్ని తెలుపుతూ.. “హీట్ వేవ్‌ని ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉండండి.. అగ్ని తుఫాను సెప్టెంబర్ 2న వస్తోంది. ఓజీ అభిమానులారా ధైర్యంగా ఉండండంటూ” డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో రాసుకోచ్చింది. దీనితో పాటు ఒక పోస్ట‌ర్‌ను కూడా వ‌దిలింది. ఈ పోస్ట‌ర్‌లో “లొకేషన్ చర్చి గేట్ సౌత్ బొంబాయి. టైమ్ ఉద‌యం 2 : 18, వర్షపాతం సాంద్రత 24 మి.మీ, రక్త ప్రవ‌హించే సాంద్రత 34 మి.మీ. వాడిన ఆయుధాలు : డబుల్ బారెల్ షాట్‌గన్ అంటూ పోస్టర్‌లో ఉంది.

డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమాలో నాని గ్యాంగ్ లీడర్‌ ఫేం ప్రియాంకా ఆరుళ్ మోహన్‌ (Priyanka Arul Mohan) ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. బాలీవుడ్ యాక్టర్ ఇమ్రాన్‌ హష్మీ (EmraanHashmi) విలన్‌గా నటిస్తుండగా. చెన్నై భామ శ్రియా రెడ్డి (Sriya Reddy) కీలక పాత్రలో నటిస్తోంది. ఈ మూవీకి రవి కే చంద్రన్ సినిమాటోగ్రాఫర్‌ కాగా.. ఏఎస్ ప్రకాశ్ ప్రొడక్షన్‌ డిజైనర్‌.

Get ready to face the HEAT WAVE!! 🔥🔥🔥#FireStormIsComing on September 2nd. 🤙🏻🤙🏻🤙🏻#OG fans, brace yourselves… #TheyCallHimOG 💥💥 pic.twitter.com/dB8G7ihCxY

— DVV Entertainment (@DVVMovies) August 10, 2023