Made in Heaven Trailer | గ్రాండియర్‌గా మేడ్‌ ఇన్‌ హెవెన్‌-2 ట్రైలర్‌.. తొలి సీజన్‌ను మించి ఉందిగా..!

Made In heaven Trailer | ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ నుంచి నాలుగేళ్ళ కింద‌ట‌ వచ్చి ప్రేక్ష‌కుల‌ను అలరించిన వెబ్ సిరీస్ మేడ్ ఇన్ హెవెన్ (Made in Heaven). క‌రోనా ఫ‌స్ట్ వేవ్ (Corona First wave) టైంలో వ‌చ్చిన ఈ సిరీస్ ఫ్యామిలీ ప్రేక్షకులను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకుంది. దానికి కొన‌సాగింపుగా.. సీజ‌న్ 2 రాబోతుంది. తాజాగా ఈ వెబ్‌సిరీస్ నుంచి మేక‌ర్స్ ట్రైల‌ర్ విడుద‌ల చేశారు.

August 2, 2023 / 10:55 AM IST

తెలుగు న‌టి శోభితా దూళిపాళ్ల (Shobitha Dhulipalla)తోపాటు అర్జున్ మాథుర్(Arjun Mathur), కల్కి కొచ్లిన్ (Kalki Koechlin), జిమ్ సర్బా (Jim Sarbh), శశాంక్ అరోరా (Shashank Arora), శివానీ రాఘువన్శి, రసిక దుగ్గల్ (Rasika Duggal) త‌దిత‌రులు ఈ సిరీస్‌లో ప్ర‌ధాన‌పాత్ర‌లు పోషించారు. ఇప్ప‌టికే ఈ వెబ్‌సిరీస్ నుంచి మేక‌ర్స్ ఫ‌స్ట్ లుక్ పోస్టర్‌, బ్రైడ్ (వ‌ధువు) ఫోటోలు విడుద‌ల చేయ‌గా.. అవి ప్రేక్షకులను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకున్నాయి. తాజాగా ఈ వెబ్‌సిరీస్ నుంచి మేక‌ర్స్ ట్రైల‌ర్ విడుద‌ల చేశారు.

మొద‌టి సీజ‌న్‌లో లాగానే ఈ సీజ‌న్‌లో కూడా.. మెహేంది పెళ్లి, రిసెప్ష‌న్ అంటూ గ్రాండియర్‌గా ట్రైల‌ర్ సాగింది. ఇక ఈ సీజ‌న్‌లో బ్రైడ్ (వ‌ధువు) పాత్రల్లో సీతారామం బ్యూటి మృణాల్ ఠాకూర్, రాధిక అప్టే, షిబానీ దండేకర్, పంజా మూవీ ఫేమ్ సారా జేన్ డయాస్ (Saara jen dias), త‌దిత‌రులు సంద‌డి చేయ‌నున్నారు. జోయా అక్తర్‌, రీమా కగ్టి ఈ వెబ్‌సిరీస్‌ను నిర్మించగా.. అలంకృత శ్రీవాత్సవ, నీరజ్‌ గేవాన్‌, నిత్యా మెహ్రాలు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించారు. కాగా.. ఆగస్ట్ 10 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్‌లో మేడ్ ఇన్ హెవెన్‌ సీజన్ 2 స్ట్రీమింగ్ కానుంది.