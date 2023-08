August 15, 2023 / 04:11 PM IST

Made in Heaven Season 2 | ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ నుంచి వచ్చిన మేడ్ ఇన్ హెవెన్ (Made in Heaven) వెబ్ సిరీస్ ఎంతటి విజయం సాధించిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. తాజాగా ఈ సిరీస్ కొనసాగింపుగా మేడ్ ఇన్ హెవెన్ సీజ‌న్ 2 (Season 2) వ‌చ్చింది. ప్ర‌స్తుతం ప్రైమ్‌లో ఈ సిరీస్ విజ‌య‌వంతంగా స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. అయితే మేడ్ ఇన్ హెవెన్ 2 సీజ‌న్‌లోని 5వ ఎపిసోడ్ అటు ప్ర‌శంస‌ల‌తో పాటు ఇటు విమ‌ర్శ‌ల‌ను ఎదుర్కొంటుంది.

ఈ ఎపిసోడ్‌లో దళిత రచయిత్రిగా పల్లవి మెంకే పాత్రలో ప్ర‌ముఖ బాలీవుడ్ న‌టి రాధికా ఆప్టే న‌టించింది. ఇందులో ప్ర‌స్తుత జ‌న‌రేష‌న్‌లో కూడా ద‌ళితుల‌ను ఎలా చూస్తున్నారు అనే విష‌యాల‌పై ఈ ఎపిసోడ్ ఉంది. ఇక ఈ సిరీస్‌లో రాధికా ఆప్టే బౌద్ధ వివాహం చేసుకోవ‌డం.. ఆ వివాహంలో దేవుడు బోమ్మ‌ల‌కు బదులుగా అంబేద్కర్, బౌద్ధుడి ఫోటోలు ఉండ‌డంతో ఈ ఎపిసోడ్ సోష‌ల్ మీడియాలో విప‌రీతంగా వైర‌ల్ అయ్యింది. అలాగే ద‌ళితుల విష‌యంలో “ప్రతిదీ రాజకీయాలకు ముడిప‌డి ఉంటుంది” అని ఈ ఎపిసోడ్‌లో రాధికా ఆప్టే చెప్పిన డైలాగ్ అంద‌రిని ఆక‌ట్టుకుంటుంది. అయితే తాజాగా ఈ ఎపిసోడ్ చూసిన భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత అంబేద్కర్ (BR Ambedkar) మనవడు ప్ర‌కాశ్ అంబేద్కర్ (Prakash Ambedkar) దీనిపై స్పందించారు.

ఈ ఎపిసోడ్‌లో పల్లవి మెంకే (రాధికా ఆప్టే) పాత్ర‌ గురించి ప్ర‌కాశ్ అంబేద్క‌ర్ మాట్లాడుతూ.. నాకు ధృడమైన, ధిక్కార పూర్వకమైన, ప్రతిఘటనాత్మకమైనా దళిత మహిళా పాత్రలో పల్లవి బాగా నచ్చింది. వంచితులు, బహుజనులు ఎవరైతే ఈ ఎపిసోడ్ చూశారో.. వారు త‌మ వ్య‌క్తిగ‌తమైన గుర్తింపును మ‌రింత స్ప‌ష్టం చేయాలి. అనంత‌రం రాజ‌కీయ గుర్తింపు కోసం పాటు ప‌డాలి. పల్లవి చెప్పినట్టు ప్రతిదీ రాజకీయాల కోసమే అంటూ అంబేద్కర్ ట్విట్ట‌ర్‌లో రాసుకోచ్చాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈ పోస్టు వైర‌ల్‌గా మారింది.

ఇదిలా ఉండ‌గా.. ఈ ట్విట్ చూసిన ఈ ఎపిసోడ్ ద‌ర్శ‌కుడు నీరజ్ ఘైవాన్ (Neeraj Ghivan) ఇదే సర్వస్వం! చాలా ధన్యవాదాలు, సార్! అంటూ రిప్ల‌య్ ఇచ్చాడు.

