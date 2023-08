Kushi Movie Trailer | రౌడీ ఫ్యాన్స్ కు అదిరిపోయే అప్డేట్.. ఖుషి ట్రైలర్‌ విడుదలకు ముహూర్తం ఫిక్స్

August 7, 2023 / 12:57 PM IST

Kushi Movie Trailer | విజయ్‌ దేవరకొండ (VD), సమంత (Samantha) జంటగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘ఖుషి (Kushi)’. నిన్ను కోరి, మజిలీ, టక్ జగదీష్ చిత్రాల ఫేమ్ శివ నిర్వాణ (Shiva nirvana) ఈ చిత్రానికి దర్శకుడు. మైత్రీ మూవీ మేకర్‌ సంస్థ నిర్మిస్తున్నది. ఈ సినిమా చిత్రీకరణ పూర్తికాగా.. సెప్టెంబర్‌ 1న ప్రేక్షకుల ముందుకురానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రచార కార్యక్రమాలను ముమ్మరం చేశారు. ఇప్పటికే మేకర్స్ ఈ సినిమా నుంచి విడుదల చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌, మోషన్‌ పోస్టర్‌తోపాటు ‘నా రోజా నువ్వే’ ‘ఆరాధ్య’ ‘ఖుషి’ అంటూ సాగే పాటలకు సోషల్‌మీడియాలో మంచి స్పందన లభిస్తున్నది. ఇదిలా ఉండ‌గా.. తాజాగా ఈ సినిమా ట్రైలర్ అప్‌డేట్‌ను మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు.

ఎప్పుడెప్పుడా అని విజయ్‌, సమంత ఫ్యాన్స్ వేయి కళ్లతో ఎదురు చేస్తున్న ట్రైలర్ అప్‌డేట్‌ వచ్చేసింది. ఆగ‌ష్టు 09న ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ను రిలీజ్ చేయబోతున్నట్లు విజయ్‌ దేవరకొండ సోష‌ల్ మీడియాలో వెల్లడించాడు. ఈ ట్రైలర్ 2 నిమిషాల 41 సెకన్ల నిడివి ఉందంటూ విజయ్ ట్విట్ట‌ర్‌లో తెలిపాడు. అంత‌కుముందు ఈ సినిమా థియేట్రికల్ ట్రైలర్‌కు సీబీఎఫ్‌సీ (CBFC) ‘యూ’ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చినట్లు విజయ్ తెలిపిన విష‌యం తెలిసిందే.

It’s here. This Aug 9th.

2 mins 41 secs of #KushiTrailer ❤️#Kushi Releasing worldwide September 1! pic.twitter.com/g4B9fuZNiv

— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) August 7, 2023